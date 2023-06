Il cortile di Palazzo Cuttica il prossimo venerdì 9 Giugno 2023 dalle ore 21,30 ospiterà il concerto del Gruppo dell’Incanto “Il Bambino della Cittadella”, canzoni e racconti alessandrini, evento organizzato in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi ed il Comune di Alessandria, ad ingresso gratuito.

Lo spettacolo ha avuto il suo esordio con la denominazione “Le Alessandrine” nei primi anni ’90 del Novecento, in forma di raccolta di otto pezzi dedicati a fatti e personaggi in vario modo attinenti alla Città di Alessandria; la copertina di quella che allora era una musicassetta edita da Radio Cosmo era costituita da un’opera grafica di Pietro Villa e rappresentava uno scorcio di Piazza Garibaldi. Successivamente, le canzoni de “Le Alessandrine” sono confluite nel testo “Il Bambino della Cittadella”, divenuto così copione di teatralconcerto e proposto nel 2010 dal Gruppo dell’Incanto nella rassegna estiva “Cittadella di luna”, con cd e libretto editi per i tipi di Joker.

“Quello della Biennale di Poesia di Alessandria è patrimonio della Città”, afferma il Sindaco Giorgio Abonante, “Ed ogni pubblica rappresentazione è sempre buona occasione per condividere emozioni in forma di spettacolo, perché la diffusione della cultura può esser prodotta anche come divertimento”, dichiarazione che ben si accorsa con quella del Presidente del Conservatorio Renato Balduzzi “Anche i Conservatori, al pari delle altre Università e Istituti di istruzione superiore, hanno una terza missione, che si aggiunge alla didattica e alla ricerca, cioè l’impegno sul territorio. Per il Vivaldi, ciò significa anche valorizzare quanto il territorio offre in campo musicale. E la pluriennale ricerca del Gruppo dell’Incanto è un’esperienza poetico-musicale che va segnalata e incoraggiata per capire meglio Alessandria e la sua storia”.