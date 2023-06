La dott.ssa Francesca Panza, Talent and Development Specialist di LOGISTA, unitamente ad altri due colleghi operanti nell’area di Tortona, hanno incontrato, nei giorni scorsi nella sede centrale di viale Einaudi e in quella del plesso Carbone, gli studenti delle classi 5^ per “raccontare” loro l’azienda: una realtà in continua espansione, che corrisponde, oltre che ad una precisa esigenza di sviluppo del territorio, ad una interessante serie di opportunità lavorative nell’immediato futuro dei giovani.

Il focus è stato naturalmente incentrato sul sito tortonese, il più importante, al momento, sia in Italia che in Europa, con un’area coperta di almeno 54.000 mq. e sull’esperienza diretta di chi, in questa importante azienda, lavora e sviluppa lavoro. Decisamente coinvolti i ragazzi, che si accingono ad affrontare l’Esame di Stato e che già pensano alle prospettive occupazionali, davvero molteplici, che il settore logistico prevede di ampliare e che necessitano di competenze specifiche in ambito tecnico, ma anche informatico, meccanico, economico e comunicativo. Le domande non si sono fatte attendere, anche da parte di un gruppo di studenti più giovani, di 4^, cui è stato consentito di partecipare in quanto, a breve, stagisti proprio presso gli impianti di LOGISTA, e che hanno trovato in questo incontro, e nei loro giovani e dinamici relatori , uno stimolo positivo di riuscita.