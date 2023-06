24 giugno – ore 18:00 Ex Chiesa Anglicana Maddalena Jahoda ricercatrice istituto Tethys presenta il libro “Balene salvateci” – Milko Dalla Battista disegna in diretta – ore 21:00 Ex Chiesa Anglicana Walter Fontana con Luca Restivo presenta il libro “Uomo di marketing e la variante limone”