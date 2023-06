Germano Massiglia fonda in Alessandria la Carrozzeria Marengo un punto divenuto non solo per batter la lastra, piuttosto un luogo d’incontro fra l’élite degli appassionati di auto, ancora pochi a quel tempo, moltiplicati nel corso degli anni

Il 2021 è ricordato come il sessantesimo anno d’attività, eppure la Carrozzeria Marengo esisteva già in precedenza, proprio nella sede attuale di via Carlo Pisacane, dislocata s’una superficie di 1400 mq., in un luogo ove pare vi fosse un fabbricante d’auto, al par d’allora conservato nel tempo.

Germano ha lasciato ai figli: Giuseppe e Bruno un’entità suggestiva, la prima è la passione, accompagnata dalla perfetta cura del lavoro; non per nulla le auto storiche hanno la corsia di preferenza.

Pino in particolare, coadiuvato dalla moglie Mariuccia per la parte amministrativa, ha saputo trarre il massimo dagli insegnamenti paterni, ha ampliato ad una clientela di riguardo, a sua volta ha trasmesso ai figli Barbara e Mauro quanto ha appreso in tanti anni dal mondo delle quattro ruote.

Il luogo è di prestigio, è storico, ha adeguato l’intera struttura tecnica alle nuove esigenze del mercato, con l’impiego d’attrezzature all’avanguardia, per offrire costantemente lo stesso livello di perfezione, agli attenti frequentatori.

Il merito della famiglia Massiglia non si ferma, tende a migliorare, non per nulla l’attività continua con l’antica impronta lasciata da papà Germano, un testimone colto dai discendenti Mauro, propenso a coordinare il lavoro, Barbara specializzata nel settore gestionale; entrambi sono i pilastri a sostegno dell’Azienda.

Nomi illustri hanno rivolto la loro attenzione sull’esperienza maturata fra queste mura, uno di essi è il Cavallino Rampante, ovvero la Ferrari, fiore all’occhiello dell’automobilismo d’elite, i cui tecnici hanno richiamato il loro pensiero proprio alla Carrozzeria Marengo, quando s’è presentata una commessa di elevato livello d’eleganza: proprio qui è stata ampliamente soddisfatta.

La parte amministrativa non è da meno; Barbara ha appreso l’iter burocratico egregiamente da Mamma Mariuccia, pertanto chiunque s’avvicina per le varie necessità, ha l’assoluta garanzia d’esser soddisfatto in toto per le proprie esigenze.

Franco Montaldo