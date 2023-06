Lo scorso fine settimana Gremiasco ha aperto la stagione delle manifestazioni estive, con la tradizionale Sagra del Raviolo, giunta alla XXXVesima edizione. Clima mite, prelibati agnolotti, il gustoso salame nobile del Giarolo, la grigliata, gli ottimi vini locali e la musica delle band che si sono alternate nelle tre serate, hanno decretato il successo di una festa che ha registrare il tutto esaurito presso il centro sportivo comunale.

Ringraziando tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della festa, i ragazzi del “Barino” vi aspettano per le manifestazioni dei prossimi mesi. Prossimi appuntamenti in calendario: Festa della Birra sabato 8 luglio e “calcio balilla umano” domenica 9.

Lorenza Cavanna