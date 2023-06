La manifestazione del 16 e 17 giugno, organizzata in collaborazione con il Comune di Biella, ha celebrato il 70° anniversario della fondazione del gruppo ANMI Biella e la 12a festa del Comitato Associazioni d’Arma Biellese.

Come programmato venerdì 16 giugno, alle 21, si è tenuto presso il Chiostro di San Sebastiano. il concerto della Banda musicale Dipartimentale del Comando Marittimo Nord, della Marina Militare Italiana, si La Spezia.

Sabato 17 giugno la cerimonia ha avuto inizio ai giardini di via Friuli, dove si è svolta la donazione del faro eretto dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia del gruppo di Biella, poi si è tenuta la sfilata, con in testa la Banda Musicale che ha intonato gli inni dei marinai, percorrendo le vie cittadine in direzione del monumento ai Caduti del Mare, situato ai Giardini Arequipa, qui la manifestazione è continuata con l’alzabandiera e la Santa Messa al campo tenuta da don Fulvio Dettoma, parroco di Cossato la deposizione di una corona di alloro per ricordare i caduti del mare, a seguire lo scoprimento della targa in memoria della MOVM Capitano di Fregata, Carlo Fecia di Cossato, presente anche la nipote del comandante MOVM.

Presenti autorità civili e militari assieme alle istituzioni e cittadini, tra cui il sindaco Claudio Corradino, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, il sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia on. Andrea Delmastro Delle Vedove, il procuratore repubblica della provincia di Biella Dott.ssa Teresa Angela Camelia, l’assessore regionale Elena Chiorino, il consigliere provinciale Mariano Zinno, i gruppi dell’associazione Nazionale marinai d’Italia, di Torino, Novara, Biella, Tortona , Oleggio, Casale Monferrato, Verbania, Oleggio, e Valdossola, i rappresentanti dell’Istituto Nastro Azzurro, gli alpini, Reduci combattenti, paracadutisti, e numerosi cittadini.

Le orazioni di rito si sono concluse con il discorso del ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Al termine i partecipanti si sono recati alla sede dell’Associazione Nazionale Alpini di Biella dove si è tenuto il pranzo sociale, non è mancato da parte della banda un corale canto dell’inno dei sommergibilisti, che è molto sentito dai marinai per le strofe in esso contenuto.

Il Presidente ANMI Tortona Giuseppe Calore