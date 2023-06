A calata Cuneo prosegue Ineja. Il programma di stasera:

Alle ore 20,30 presso l’area spettacoli, esibizione sportiva di pattinaggio artistico a rotelle della Asd Bastia-sezione Sanremo (affiliata FISR) con la partecipazione degli atleti azzurri Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi, a seguire esibizioni a sorpresa

Alle ore 22,00 animazione musicale e balli di gruppo con dj Tex

Alle ore 23,00 “Foghi de feste” spettacolo pirotecnico offerto dal Comitato San Giovanni in onore del santo patrono del rione di Oneglia, proposto da La Pirofantasia Fireworks (molo lungo bacino portuale di Oneglia). Il Comitato San Giovanni ringrazia le aziende che hanno sostenuto con il loro contributo lo spettacolo pirotecnico: Albigadus di Spinetti Simonetta (Albisola Superiore), la Cooperativa Coo.A.Di. (San Bartolomeo Al Mare ), il Centro Revisioni 2/3/4 Ruote, il Bar 11 di Monica Tondelli, Portego de Ma’ di Tacca Fabio, Daniela Gaggero del Caffè del Porto, il CONAD NORD OVEST, Conad Galleria Isnardi, Conad Superstore Via Argine Destro, Conad Superstore Via Giuseppe Airenti (Imperia) e BIT Imperia del gruppo BigMat.

A seguire animazione musicale e ballo libero fino a tarda notte in compagnia di Enzo Testini a.k.a. Dj Tex

Dicono Marco Podestà, presidente e Mario Martino vicepresidente del Comitato San Giovanni: Desideriamo esprimere il nostro profondo ringraziamento a tutti i nostri collaboratori e ai loro familiari, che hanno svolto ruoli e compiti diversi durante il periodo della festa. Non possiamo che ammirare il vostro impegno e dedizione, nonostante i carichi di lavoro a volte troppo elevati. Grazie al vostro instancabile lavoro, la festa si è svolta con il miglior risultato possibile. Siete stati fondamentali per il successo dell’evento e siamo grati a ciascuno di voi per il vostro contributo prezioso.”