Il giorno 18 giugno 2023 la Questura di Alessandria ha predisposto un servizio di ordine pubblico in occasione di una serata musicale nel comune di Isola Sant’Antonio nella quale si è svolta anche l’esibizione del noto musicista trap “MamboLosco”, prevedendo uno specifico dispositivo finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti mediante l’impiego di personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Volpiano e di due efficienti cani antidroga.

Nel corso del servizio sono state controllate 15 autovetture ed in una di queste è stato rinvenuto denaro contante e alcune dosi di sostanza stupefacente, in particolare cocaina e hashish. Alcuni messaggi sul telefono cellulare di uno dei controllati, che sembravano fare espresso riferimento alla cessione di sostanze stupefacenti, hanno poi insospettito ulteriormente gli operatori, che pertanto procedevano ad effettuare una perquisizione presso le abitazioni dei sospettati che ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente più 300 grammi di hashish, 12 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento dello stupefacente. I sospettati, un cittadino italiano di 41 anni e una cittadina italiana di 21, entrambi residenti a Castelnuovo Scrivia, sono stati arrestati con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari.