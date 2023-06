Un via vai sospetto, quello segnalato da alcuni cittadini del centro di Alessandria alla Polizia di Stato, che ha portato la Sezione Antidroga della Squadra Mobile a svolgere ulteriori accertamenti su un giovane cittadino albanese, domiciliato in un appartamento del centro cittadino.

I servizi di appostamento hanno consentito di evidenziare come il giovane, a bordo di una bicicletta, fosse solito aggirarsi nelle vie del centro, ove si incontrava fugacemente con altri giovani, in quelle che apparivano da subito probabili compravendite di sostanza stupefacente.

Dopo alcuni giorni l’intervento degli operatori della Squadra Mobile, il 9 giugno scorso: dopo l’ennesimo incontro il giovane albanese, in Italia con visto turistico e privo di precedenti, e l’acquirente sono stati fermati. Il primo veniva trovato in possesso di 12 ovuli di cocaina, nascosti negli slip, e di una banconota, ricevuta dal soggetto tossicodipendente che veniva trovato in possesso di un involucro di cocaina.

La successiva perquisizione nell’abitazione del giovane consentiva di rinvenire 67 involucri di cocaina e sostanza stupefacente ancora da confezionare: complessivamente all’uomo viene contestato il possesso di 56 grammi di cocaina.

A seguito della convalida dell’arresto, il GIP ha applicato nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere.