Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa giunto da Casale Monferrato che riguarda anche Timorasso Derthona. Stupisce in questi casi l’assenza dei numerosi organismi e le associazioni di valorizzazione del vino più pregiato di Tortona che brillano per la totale assenza. Spetterebbe a loro (e ovviamente non al Comune di Tortona) valorizzare il nostro vino visto che ne sono i produttori ma invece, come potete leggere nel Comunicato che pubblichiamo integralmente non vengono neppure citati mentre c’è il Consorzio del Monferrato.

Misteri di Tortona dove in tanti curano il loro orticello mentre altri – più furbi e lungimiranti – hanno una visione più ampia e più prospera del loro territorio e la foto che pubblichiamo a fine articolo dei presenti all’evento la dice davvero lunga…..

************************

Nasce la Gran Monferrato Derthona Gavi Card, una fidelity card ideata e realizzata dal Consorzio Gran Monferrato. Gran Monferrato è il consorzio turistico dedicato allo sviluppo del turismo sul territorio che raccoglie sotto il suo brand le esigenze di comunicazione di tutti per creare una unica identità territoriale e una consapevolezza del nome “Monferrato” che vada oltre quella odierna e per attirare sempre più turismo e sempre più di qualità.

La carta, mette in relazione le attività commerciali stimolando l’ideazione di programmi di marketing condiviso che amplifichino il messaggio, la visibilità e il volume di affari generando l’esponenzialità di politiche commerciali e promozionali condivise.

Allo stesso tempo i cittadini, i villeggianti e i turisti del territorio avranno uno strumento di fidelizzazione che consentirà di ottenere particolari vantaggi. Per gli ospiti da fuori inoltre questo dovrebbe essere un motivo per stimolare il ritorno per le successive vacanze

Un progetto che fidelizza tutti i possessori della card grazie ai vantaggi offerti, e che unisce tutti, operatori e consumatori, sviluppando il senso di appartenenza al territorio.

Gli esercenti aderendo al circuito otterranno una targa identificativa come supporter e potranno distribuire la card, caricare i punti ai clienti attraverso la app dedicata, attivare promozioni fornendo coupon per fidelizzare i clienti.

Gli utenti potranno utilizzare la carta su tutto il territorio del Gran Monferrato Derthona Gavi, accumulando i punti per raggiungere gli obiettivi, ottenere sconti e ritirare i premi previsti.

Una volta ritirata la carta, i clienti dovranno attivare la carta registrandola sull’apposita applicazione attraverso lo smartphone e da quel momento, per ogni acquisto negli esercizi del circuito, potranno richiedere l’accredito dei punti per raggiungere gli obiettivi che potranno portare a premi, gadget o coupon.

“Un’iniziativa che aggrega i territori del Gran Monferrato, finalmente unito per una storica collaborazione unitaria, con Derthona e Gavi, creando condizioni favorevoli sia per gli esercenti che per la loro utenza: una sinergia interterritoriale che apre a una prospettiva di promozione condivisa e di grande efficacia”, sottolinea il Sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, facendosi portavoce dei Sindaci dei territori coinvolti.

Conclude il Presidente del Consorzio, Andrea Guerrera: “La Gran Monferrato Derthona Gavi Card è un tassello molto importante di un ben più ampio ecosistema di promozione e coesione economica e turistica territoriale che il Consorzio sta realizzando attraverso la proficua collaborazione tra istituzioni pubbliche e aziende private: un passaggio rilevante in un lungo percorso di valorizzazione integrata”.