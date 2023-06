In seguito alla pubblicazione del suo primo romanzo “Cronache Matuziane. Il vuoto e l’argilla”, Alessio Bellini presenterà la propria opera in occasione della 22° edizione della Fiera del Libro di Imperia presso lo Stand Isola Bianca situato in via Cascione a Imperia il giorno 3 giugno ore 10.30.

Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte.

Dialogherà con l’autore lo scrittore di saggi storici e romanzi Enzo Barnabà.

Verranno eseguite alcune letture del libro a cura dell’attrice Amanda Fagiani.

“Cronache Matuziane” è un thriller storico caratterizzato da una forte componente satirica, per cui il risultato è un’opera colma di storia e tradizione, ma altrettanto di attualità. A questo link, è possibile guardare il trailer del romanzo:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026yMBLwUxGp76MzChtdkEb7NLU7prdmZ5NxuKPbNph3prk1VpGYP8JqbmcUg1j1EJl&id=100019398573258

Il libro è prenotabile in tutte le librerie e store online.