Presentato oggi nella sede della Provincia di Imperia Cervo ti Strega che raggiunge nel 2023 la decima edizione. Alla presenza del Sindaco di Cervo, Lina Cha, di Francesca Rotta Gentile, ideatrice della rassegna, di Annina Elena, delegata alla Cultura del Comune di Cervo, di Tiziana Montemarani, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale e il Provveditore di Imperia, e dei docenti Alessandro Villa, Istituto Colombo Sanremo, Roberta Damino Liceo Issel di Finale Ligure, Giovanni Peirone Istituto Ruffini di Imperia oltre ad una folta rappresentanza di studenti.

L’attesa manifestazione estiva da ormai dieci anni porta il Premio Letterario Strega, nato nella Capitale, a Cervo, uno dei Borghi più belli d’Italia.

La magica Piazza dei Corallini di Cervo si riapre alla cultura dal vivo con quattro serate di incontri mozzafiato, con parole ed emozioni inserite in un contesto incantevole come quello del borgo affacciato sul mare in una notte d’estate alle 21,30..

Le serate della 10° edizione di Cervo ti Strega 2023 saranno trasmesse in streaming online e tradotte in LIS, Linguaggio Internazionale dei Segni.

Cervo Ti Strega 2023 vanta il Patrocinio e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura. L’Obiettivo mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

Cervo Ti Strega 2023: i finalisti del 1° Premio Strega Poesia

Il programma di Cervo Ti Strega 2023 debutterà sabato 3 giugno dalle 21.30. I finalisti della 1° edizione del Premio Strega Poesia Vivian Lamarque, Umberto Fiori e Stefano Simoncelli si ritroveranno a Cervo in Piazza dei Corallini per raccontare le proprie poesie, le ispirazioni e il lavoro di scrittura dietro le pagine dei libri candidati alla finale della competizione letteraria più famosa d’Italia.

Al Salone Internazionale del Libro di Torino sono stati annunciati i libri finalisti del Premio Strega Poesia, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti.

La conduzione della serata, insieme a Francesca Rotta Gentile, ideatrice della rassegna, sarà affidata a Eugenio Ripepi. L’attore e cantautore intratterrà il pubblico con canzoni e letture recitate per regalare al pubblico una serata unica tra musica e poesia.

Cervo Ti Strega 2023: incontro con i finalisti del LXXVII Premio Letterario Strega

Sabato 17 giugno i finalisti del LXXVII Premio Letterario Strega presenteranno a Cervo i propri romanzi e illustreranno le ispirazioni e il lavoro di scrittura dietro le pagine dei libri candidati al premio letterario più celebre del nostro paese.

La serata sarà affidata alla giornalista Serena Bortone, volto noto della tv che da settembre 2020 conduce, con grande successo, “Oggi è un altro giorno” su Rai 1.

Ad arricchire l’evento, gli interventi musicali con la cantante Ines Aliprandi che contribuirà a creare un’atmosfera magica, perfetta per accogliere la cinquina “stregata”. Parteciperanno gli studenti giurati al Premio Strega Giovani, decima edizione.

Cervo Ti Strega 2023: l’omaggio a Pietro Citati

Il cartellone di Cervo Ti Strega 2023 proporrà sabato 1° luglio una serata omaggio a Pietro Citati.

Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021, Stefano Citati e Lorenzo Capellini condurranno dal palco dei Corallini una serata-evento in ricordo del compianto cittadino onorario cervese, già vincitore dell’illustre competizione letteraria.

Sono previsti momenti musicali di grande fascino affidati al duo composto da Marco Moro e Mauro Demoro.

Il gran finale con il vincitore del Premio Strega 2023

Martedì 11 luglio calerà il sipario sulla 10° edizione di Cervo Ti Strega 2023. La serata farà salire sul palco dei Corallini l’autore vincitore del Premio Strega 2023. La proclamazione avverrà al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia giovedì 6 luglio.

A condurre l’evento sarà il noto regista teatrale, attore e conduttore televisivo Pino Strabioli, affiancato da momenti musicali a cura della cantante Ines Aliprandi.

La giuria nazionale del Premio Strega giovani a Cervo Ti Strega 2023

Cervo ti Strega è ormai anche una consolidata realtà didattica nelle scuole della Provincia coinvolte nei lavori della giuria del Premio Strega Giovani.

Come da tradizione, tra i protagonisti della serata del 17 giugno di Cervo ti Strega 2023 figureranno anche gli studenti lettori di alcuni istituti superiori liguri che sono entrati a far parte della prestigiosa giuria nazionale del Premio Strega Giovani. È confermata la partecipazione del Liceo Cassini e dell’Istituto Colombo di Sanremo, del Liceo “Vieusseux” e dell’Istituto Ruffini di Imperia, del Liceo Aprosio e dell’Isiss Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia, come pure del Liceo Issel di Finale Ligure e del Liceo Bramante di Magenta.

Cervo Città che Legge

È anche grazie a Cervo ti Strega se il Comune di Cervo è stato nuovamente insignito per il 2023 del titolo di Città che legge, conferito dal Centro per il Libro e la Lettura (Ministero della Cultura), anche in virtù delle tante iniziative per la promozione della lettura e della cultura del libro.

Fra queste occorre menzionare la rassegna letteraria Cervo in blu d’inchiostro, l’istituzione di biblioteche diffuse sul territorio come quella presso l’Asineria del Ciapà e quella, storica, di Palazzo Viale, ma anche la partecipazione a Libriamoci e a Maggio dei libri con gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Cervo.

Al cuore di Cervo Ti Strega 2023: Francesca Rotta Gentile e la Fondazione Bellonci

L’ideatrice e curatrice di Cervo ti Strega 2023 è la professoressa Francesca Rotta Gentile, unica ligure, con Giuseppe Conte e già Francesco Biamonti, a prendere parte ai lavori della giuria del Premio Strega, gli “Amici della Domenica”.

“Cervo ti Strega” con “Una casa ligure cenacolo di cultura”. Siamo arrivati – afferma Francesca Rotta Gentile – con grande entusiasmo, amore per la letteratura e la bellissima Liguria, alla decima edizione di Cervo di Strega, edizioni tutte di straordinario e crescente successo, legate inoltre ai due scrittori del Novecento Orsola Nemi ed Henry Furst, profondamente amanti della Liguria che hanno vissuto negli anni Cinquanta a Cervo ma anche nella Torre a Recco e a La Spezia, trasformando sempre le loro case liguri in luoghi di incontro e scambio culturale.

Due scrittori amici dei fondatori del Premio Strega: la coppia di intellettuali Maria e Goffredo Bellonci. L’idea è stata quella di rinsaldare quella antica amicizia e portare a Cervo il Premio Strega, ricollegando idealmente case e luoghi che furono autentici cenacoli di cultura. Si tratta della casa a Roma di Maria e Goffredo Bellonci dove “gli amici della domenica” diedero vita al Premio Strega e la casa a Cervo dove Orsola Nemi e lo scrittore americano Henry Furst vissero fino al ’52 in una dimora isolata ed immersa nel tipico paesaggio ligure, raggiungibile dal paese solo attraverso una brulla ma affascinante mulattiera”.

Strega Tour

Cervo ti Strega 2023 fa parte di Strega Tour, promosso da Fondazione Bellonci, Strega Alberti e BPer Banca.

“Anche quest’anno abbiamo una conferma della capacità del Premio Strega di crescere e rinnovarsi. – commenta Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci – Tante le autrici donne, tra cui alcune all’esordio. Alcuni editori partecipano per la prima volta. Sono tutti segnali di vitalità, e confidiamo innanzi tutto nei libri e nei lettori per ribadire il ruolo dello Strega come specchio della cultura e della società italiana”.

Cervo Ti Strega 2023: biglietteria

I biglietti sono acquistabili online – è necessario entrare nel servizio WebTic, registrandosi o accedendo via Facebook o Google, https://cervofestival.com/biglietteria/ oppure la sera stessa dell’evento, in loco.