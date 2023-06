Prove sportive, motivazione, meditazione, nutrizione, “movimenti” di cultura, giochi e divertimento, punti di ristoro: domenica 11 giugno, dalle 10.00, arriva la prima edizione della Manifestazione “Serravalle in Movimento” e trasforma tutta Piazza Matteotti nel villaggio sportivo più colorato e dinamico della zona, a due passi dall’Area Archeologica di Libarna e dal Serravalle Designer Outlet, il più grande Outlet d’Europa.

Organizzata dall’Assessorato allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Serravalle, con il contributo di Plasson Italia, Tre Colli, Serravalle Designer Outlet, Gruppo Altair, Nuova Solmine e la preziosa partecipazione delle numerose Associazioni Serravallesi, che costituiranno la struttura portante di tutta la manifestazione, senza dimenticare il contributo dell’Azienda dolciaria La Suissa.

A partire dalle ore 10 Piazza Matteotti si trasformerà in una palestra a cielo aperto e in una bellissima vetrina per le tante associazioni sportive, culturali e sociali, che hanno accettato con entusiasmo l’invito dell’Amministrazione.

Un’intera giornata all’insegna del movimento, del divertimento e del benessere, ricca di presentazioni, esibizioni e dimostrazioni alle quali sarà possibile partecipare non solo come spettatori ma anche direttamente. Bambini e ragazzi avranno infatti la possibilità di provare le numerose discipline e attività proposte e farsi timbrare dopo ogni prova il “Passaporto dello Sportivo”, che avranno ricevuto a scuola o che potranno ritirare durante la festa per ottenere il loro premio presso lo stand dell’Associazione Commercianti e Artigiani.

Non mancheranno anche momenti di informazione, conferenze e presentazioni a tema che vogliono dare risalto alle figure sportive del presente e del passato, al benessere psicofisico, alla meditazione, all’alimentazione e ad uno stile di vita sano e salutare oltre a gustosi piatti.

“Obiettivo dell’Amministrazione – sottolinea Walter Zerbo, Vicesindaco, Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili- è quello di valorizzare l’aspetto educativo, formativo e inclusivo dello sport nei più giovani, promuovere le attività delle associazioni del paese che offrono importanti momenti di aggregazione e solidarietà, capaci di trasmettere valori profondi nella formazione dei ragazzi. Questa festa è possibile grazie ai nostri sponsor e alla disponibilità delle Associazioni che si sono impegnate con divertenti e interessanti proposte e che ringraziamo di Cuore!”.

“Serravalle in Movimento” sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, domenica 11 giugno dalle ore 10.00 alle 18.00 presso Piazza Matteotti a Serravalle Scrivia.

Le associazioni che parteciperanno all’evento saranno davvero moltissime, ciascuna con un programma di attività molto ricco e stimolante:

BASKET CLUB SERRAVALLE: nel campetto da basket di Piazza Matteotti saranno proposti giochi e staffette per i più piccoli, partite e sfide per i ragazzi più grandi.

LIBARNA CALCIO: l’ex campo da bocce esterno sarà per l’occasione “trasformato” in un campo da calcio pronto ad accogliere bambini e ragazzi con prove, allenamenti e partitelle.

PRO FIGHT, società di Boxe, allestirà una postazione con un Ring e con alcuni Sacchi da terra dove sono previste sessioni di allenamento tipico, simulazioni di combattimento e dimostrazioni all’interno del Ring da parte dei ragazzi frequentanti il corso oltre a divulgazione di informazioni e materiale informativo sull’attività.

GINNASTICA SERRAVALLESE: divertenti prove dell’attività su tappeti, tappetoni, air track e trampolino oltre a esibizione degli iscritti ai corsi.

TENNIS CLUB SERRAVALLE: attività di prova e dimostrazioni durante la mattinata

CROCE ROSSA di SERRAVALLE: postazione Trucca bimbi e pesca di Beneficienza

SCI CLUB SERRAVALLE: visioni fotografiche su Pc delle attivitá e delle gite organizzate, informazioni sui corsi e i servizi offerti per bambini, ragazzi e adulti.

CAI NOVI: attività divulgativa e promozionale delle iniziative e delle escursioni organizzate.

LIBARNA ARTEVENTI Desk informativo di promozione del sito archeologico di Libarna e dell’area museale che si trova all’interno del Palazzo Comunale di Serravalle. Presentazione delle attività e delle visite proposte e organizzate a cura dell’associazione.

UNIDUEVALLI Borbera e Scrivia: stand allestito con tabelloni di presentazione del loro gruppo escursionistico e di ballo country, immagini d’epoca di ciclisti curate dal Professor Morgavi. Distribuzione di pieghevoli che documentano le imprese ciclistiche serravallesi. Promozione di un testo sull’alimentazione sportiva a cura della Dottoressa Crocco, che alle 11.30 terrà una conferenza sulla nutrizione sportiva. Proiezione di un filmato sul Country Fitness e dalle ore 15 esibizione di Ballo Country. Durante la giornata allestiranno anche un Banco Unicef per la vendita di Pigotte “sportive”.

AMICI DELL’ARTE: Mostra fotografica delle società sportive serravallesi e esposizione di foto del Giro d’Italia che ha attraversato Serravalle quest’anno. Organizzazione di un Laboratorio per giovani e studenti dove, tramite la *tecnica del dripping* che si rifà al pittore statunitense Jackson Pollock, uno dei maggiori rappresentanti dell’espressionismo astratto o action painting, uniranno i due mondi dell’arte e dello sport.

AUSER: stand informativo delle attivitá proposte dall’Associazione, gioco degli scacchi e delle carte durante la giornata

OLTREGIOGO FOTOGRAFIA: presentazione della loro attività e allestimento di un set fotografico

ANPI: stand dimostrativo e presentazione di immagini su pc

CHIEKETE: Alle ore 11 terranno una conferenza sul tema dello sport nella storia recente di Serravalle, concentrandosi su alcune storie emblematiche: la vicenda di Primo Zuccotti, gli anni serravallesi di Fausto Coppi e la storia delle figurine sportive della Fidass; distribuiranno inoltre durante la giornata un pieghevole informativo per ricordare altre figure di sportivi serravallesi e accedere tramite un QR code agli approfondimenti sul sito dell’associazione.

THABARWA NATURE CENTER: aprirà la manifestazione con una conferenza dalle ore 10 su Mindfulness e Motivazione allo Sport, a seguire la prima delle sessioni di Yoga che si svolgeranno nel giardinetto dedicato al Generale Dalla Chiesa. Durante l’intera giornata allestiranno un punto ristoro in piazza, dove proporranno le loro squisite Crepes.

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI e ARTIGIANI: si occuperanno della merenda a base di frutta fresca allestendo uno stand dedicato, mettendo a disposizione alcuni tavoli e organizzeranno durante la giornata alcune sessioni di “Stability”. Saranno inoltre punto di riferimento per la consegna dei “Passaporto dello sportivo” ai ragazzi e dei premi per chi completerà o visiterà 10 attività tra quelle proposte.

PROLOCO: prezioso supporto organizzativo per tutta la manifestazione e gustosa postazione ristoro durante l’intera la giornata

Approfondimenti e informazioni su www.comune.serravalle-scrivia.al.it e all’indirizzo: servizi.sociali@comune.serravalle-scrivia.al.it