SABATO 10 GIUGNO

Tortona: dalle ore 10,00 alle 18,00 presso la Cascina Napoleonica (di proprietà della famiglia Guidobono Cavalchini Garofoli e quartiere generale di Napoleone Bonaparte durante la Battaglia di Marengo del 14 giugno 1800) e presso la Chiesa di Santa Giustina e Sant’Agnese nella ambito del “Marengo 2023, terre belle in quattro tappe” ci sarà la tappa “Marengo e Torre Garofoli”. I Ciceroni del Fondo Ambiente Italiano di Torotna (FAI) accoglieranno i visitatori con i racconti della Cascina e della Chiesa che custodisce le meravigliose opere di Camillo Procaccini.

Tortona: alle 21 presso l’abbazia di Rivalta Scrivia nell’ambito del Perosi festival si tiene il concerto dell’ Insubria Chamber Orchestra

Tortona: fino al 25 giugno a palazzo Guidobono in piazza Arzano “Una principessa a Tortona” Mostra allestita in occasione dei 500 anni dalla nascita di Cristierna di Danimarca nel 1521, rinviata per la pandemia. In collaborazione con la Soprintendenza sono esposti reperti del periodo (piatti, monete, monili del XV–XVI sec.) e documenti dell’Archivio Storico e della Biblioteca Civica cittadino che testimoniano la ripresa economico-sociale di quel fiorente periodo, accompagnati da pannelli esplicativi sulla vita di Cristierna, sulla situazione politica sia Europea che locale dell’epoca e l’importante ruolo che le donne iniziavano ad assumere all’interno del mondo politico sociale ed economico. Orario: dal giovedì alla domenica h.15,30 -19.00



Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Casasco: all’ Osservatorio Astronomico Naturalistico ore 21 convegno sulle catastrofi celesti – relatrice Federica Ciocca – info e prenotazione

Garbagna: fino al 25 giugno presso la Sala Polifunzionale di piazza Rovelli mostra Angelo Barabino. “ L’incanto della natura”. Orario sabato e domenica 16.00 – 19.00; per visite in altri orari o informazioni tel. 3382083837

Pontecurone: a Palazzo Bertarelli in via Emilia, 141 Festa dell’Avis: si cena con i cuochi dell’ Avis – musica dal vivo

DOMENICA 11 GIUGNO

Tortona dalle ore 9,00 sino alla 10,45 in Piazza delle Erbe si svolgerà il 19^ Raduno Auto D’Epoca Modello VW Maggiolino. Sono previsti arrivi di Maggiolini da tutto il nord Italia. Per l’occasione i soci del FAI (Fondo Ambiente Italiano) faranno visitare ai partecipanti la Pinacoteca “Il Divisionismo” della Fondazione CR Tortona che custodisce una delle più importanti raccolte di opere a livello nazionale del divisionismo. La giornata prosegue con una passeggiata nei dolci colli tortonesi: Di fatto uniamo le bellezze artistiche e il paesaggio a vantaggio dei nostri numerosi ospiti.

Villalvernia: alle 17,30 presso il ristorante pizzeria il broglio incontro sul tema “Esercizi di riconquista pratica e culturale della sovranità monetaria”.