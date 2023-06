Sabato 10 giugno 2023 dalle ore 9 alle ore 12 si svolgerà in Alessandria, presso la Sala Ex Taglieria del Pelo in via Wagner 8 il primo FORUM PROVINCIALE delle GUARDIE ZOOFILE.

Gli argomenti saranno molti e si parlerà principalmente di tutela giuridica di animali.

Interverranno il Presidente Regionale Agriambiente Piemonte, il Prof. Cavalchini Presidente di Docenti Senza Frontiere, Agenti di Polizia Locale.

Lo scopo principale è porre le basi per costituire il primo Coordinamento Provinciale Nuclei Guardie Zoofile Alessandria.

Per informazioni:

Segreteria Agriambiente: tel. 371.5338017