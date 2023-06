Sabato 10 giugno, alle ore 21, la Sala Consiliare del Comune di Castellazzo Bormida ospiterà il terzo appuntamento del GamondiumMusicFestival, dedicato a Sua Maestà il Pianoforte.

Con “CHOPIN VS LISZT”, il raffinatissimo pianismo e la tecnica trascendentale di Simone Gragnani, saranno al servizio del grande repertorio Romantico: chi ha già avuto modo di ascoltare un recital del Maestro viareggino sa quanto le sue esecuzioni coinvolgenti ed entusiasmanti trascinino in un turbine musicale fatto di abbagliante virtuosismo e straordinaria conduzione musicale.

Il programma proposto, godibilissimo non solo dagli “addetti ai lavori”, ma anche da appassionati e neofiti, prevede brani celeberrimi: le Polacche op.44 e 53 (la notissima “Eroica”) di Fryderyk Chopin oltre alla Vallée d’Obermann (dagli Années de pèlerinage) e alla Rhapsodie espagnole di Franz Liszt.

Il VI GamondiumMusic Festival, promosso, sotto la Direzione Artistica del violinista e violista Marcello Bianchi, dalla SOMS di Castellazzo Bormida in collaborazione con il Comune, è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRT.

I concerti sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per informazioni 3470867632

Correlati