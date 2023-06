Torna il 10 giugno, nella splendida Abbazia di Rivalta Scrivia, l’Insubria Chamber Orchestra per Perosi Festival 2023.

Due saranno gli appuntamenti in programma per giugno per tornare a vivere la musica come nutrimento per l’anima e strumento di aggregazione.

Il 10 giugno, alle 21, all’Abbazia di Rivalta Scrivia, tornerà ad esibirsi per il Perosi Festival l’Insubria Chamber Orchestra, già ospite delle passate edizioni, diretta dal Maestro Giorgio Rodolfo Marini con il pianoforte solista di Carlo Levi Minzi. L’evento, già di per sé rilevante per la location e la qualità della musica, si inserisce nell’elenco delle iniziative della lunga notte delle Chiese: la prima notte bianca dei luoghi di culto, organizzata dal Vaticano, in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualita’. All’interno del concerto sarà eseguita una inedita trascrizione del Quartetto n° 9 di Lorenzo Perosi, realizzata appositamente per il festival dalla compositrice tortonese Adriana Azzaretti.

Ospite di eccezione, sarà il pianista Carlo Levi Minzi. Allievo di Enrica Cavallo, Vladimir Natanson, Paul Baumgartner e Mieczyslaw Horszowski Carlo Levi Minzi ha tenuto concerti nelle principali città di Europa e America ed effettuato numerose registrazioni radiotelevisive e discografiche.Il suo repertorio, che si estende da Bach ai giorni nostri, comprende, oltre al ciclo integrale delle Sonate di Mozart, Beethoven, Schubert e Skrjabin, anche più di cinquanta Concerti per pianoforte e orchestra.

E’ Professore Ordinario presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano ed è stato Visiting Professor presso prestigiose istituzioni europee e americane.

L’ingresso agli eventi, organizzati dal Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona città della musica”, con il patrocinio della Provincia di Alessandria e con il supporto della Fondazione CR Torino, della Fondazione CR Alessandria, della Fondazione CR Tortona e di vari sponsor, è libero e gratuito.

Il clou della rassegna dedicata al sacerdote compositore tortonese Lorenzo Perosi sarà, come di consueto, in autunno, con il programma ufficiale che verrà annunciato in settembre.

L’evento del 10 entra in un ciclo di Concerti dedicati al maestro Tortonese che daranno prestigio alla nostra Tortona: il 12 giugno infatti, l’Insubira Chamber Orchestra si esibirà a Milano, presso la sala Verdi del Conservatorio, nella importante rassegna internazionale delle “Serate Musicali”. Ancora un grande riconoscimento per la musica e l’opera del nostro Lorenzo Perosi.

Prenotazioni su www.lorenzoperosi.net

info e ufficio stampa: 3939403564