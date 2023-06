Un AperiSOMS diverso, il 7 giugno arriva #LO_SBARAZZINO , il brocantage solidale per gli alluvionati di Forlì.

Qui conosciamo bene le alluvioni. Molti di noi hanno vissuto quella terribile di Alessandria, nel 1994, rinunciando alle ferie per portare soccorso nei quartieri più colpiti. Poi, dopo aver avuto anche un terremoto nel 2003, è toccato a Novi finire nel fango, in modo del tutto inaudito, nell’autunno 2019. La nostra SOMS ne subì pesanti conseguenze nella Sede, inaugurata pochi mesi prima.

Ora una larga parte della Romagna sta vivendo le stesse angosce. Abbiamo deciso di portare il nostro piccolo contributo di solidarietà a quelle popolazioni. Sappiamo che quando si spengono i riflettori mediatici restano i problemi, e il peso sulle persone.

Rifuggendo dalle beneficenze dei TG e degli sms, che spesso sollevano dubbi, per portare la solidarietà della SOMS Novi Ligure abbiamo scelto una via più diretta e basata sull’esperienza personale di una Socia SOMS che risiede a Forlì e dal primo minuto ha collaborato personalmente ai soccorsi, in quanto Socia anche di una onlus giovanile forlivese. Sarà pertanto questa Associazione, Forlì Città Aperta, la destinataria di quanto potremo raccogliere nell’evento organizzato per mercoledì 7 giugno nel nostro giardino a partire dalle 17.30.

Ecco un AperiSOMS diverso dal solito, una esposizione di materiale “vintage” offerto da Soci SOMS e non solo, con qualche “chicca” da modernariato e antiquariato vero, nel giardino di Via Cavanna 12.

Abiti, libri, dischi, elettronica, utensileria, casalinghi, oggettistica, e altro ancora. Ogni pezzo esposto potrà essere liberamente acquisito dei visitatori in cambio di una offerta, destinata IN TOTO agli amici della Romagna.

Ma il format degli AperiSOMS prevede anche l’aperitivo, perciò non temete: restano confermati il Grill e le Birre Artigianali del St. George Pub.



Ingresso libero, ovviamente, come sempre.

Noi ci mettiamo impegno e passione, portate il vostro cuore.

SOMS Novi Ligure