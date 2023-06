Dopo l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia Tortona è di nuovo al centro delle attenzioni e sede di arrivo di un altro circuito nazionale ma stavolta quello delle auto d’epoca: l’Autogiro.

Dalla Torre di Pisa al Monte Bianco! E’ questo il leitmotiv dell’Autogiro 2023. Due icone dell’Italia nel mondo, due bellezze uniche che tutti ci invidiano, sintesi dell’umano genio la prima e della maestosità che soltanto la natura è capace di concepire la seconda; due eccellenze, ma non le sole, che l’Autogiro d’Italia presenta nel programma di questa edizione.

La prima tappa, quella da Pisa a Tortona, prenderà le mosse dalla famosissima Piazza dei Miracoli e proseguendo con le quinte che soltanto le Alpi Apuane, le bianche cave di marmo di Carrara, la Lunigiana, Pontremoli, Santo Stefano d’Aveto finanche Bobbio, proclamato il Borgo più bello d’Italia nel 2019, sanno offrire.

A Tortona le 50 auto d’epoca arriveranno in piazza Duomo a un minuto di distanza l’una dall’altra dalle 17,30 alle 18,20 e rimarranno qui fino a circa le 19 quando partiranno per la Frazione Spinetta di Alessandria per la cena e passare la notte in hotel. A Tortona non ci sono strutture così grandi in grado di ospitare questa carovana che ha dovuto emigrare altrove così le auto sosteranno in piazza Duomo poco più di un’ora per ritornare però alle 8 ,30 di martedì mattina e ripartire alle 9 per la seconda tappa.

Gli equipaggi, il secondo giorno, si sposteranno infatti verso Torino dove saranno accolti dal Museo Nazionale dell’Automobile e dalla sua collezione senza eguali; quasi 250 chilometri tra colline e vigne patrimonio dell’Umanità Unesco passando per Gavi e Nizza Monferrato eccellenza per la produzione di rossi e spumanti.

Dal piazzale del Museo Nazionale dell’Automobile, per la terza tappa in programma, attraversando Torino la carovana raggiungerà l’Allianz Juventus Stadium per iniziare la tappa che li porterà a Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, che con i suoi 4810 metri di altezza rappresenta la montagna più alta d’Europa. Lo Skyway, la iconica funivia inaugurata nel 2015 ma erede del genio visionario del Conte Dino Lora Totino che già negli anni trenta immaginò quest’opera, porterà i partecipanti sino a quota 3466.

Con la quarta tappa, la Monte Bianco-Biella, inizia la seconda parte dell’Autogiro 2023, quella che riporterà gli equipaggi verso Pisa. Evento clou della giornata sarà la sfilata sulle strade che il 9 giugno 1935 ospitarono il Gran Prix valevole per il Campionato Europeo, l’origine della F1 moderna; esattamente ottantotto anni dopo, i concorrenti potranno cosi provare le stesse emozioni che provò Tazio Nuvolari, trionfatore in quell’occasione.

Biella-Soragna, nella Bassa parmense, e Collecchio-Marina di Pisa, rappresenteranno le ultime frazioni del programma 2023, la prima con l’arrivo al Museo del Parmigiano e poi le visite al Museo della Pasta di Collecchio, del salame a Felino, del vino a Sala Baganza e del prosciutto a Langhirano. Gli equipaggi, oltre dalla bellezza dei luoghi, saranno accolti da esplosioni di gusto, sapori unici, patrimoni di una cultura enogastronomica che soltanto l’Italia può vantare.

Insomma, un mix di emozioni esclusiva dell’Autogiro d’Italia, unico e capace di regalare un sogno ad occhi aperti per una edizione 2023 pronta a stupire!

Questo il percorso dell’Autogiro https://www.autogiroitalia.it/percorso-2023/