Il Comune di Valenza partecipa anche quest’anno alla Festa della Musica, evento europeo che si svolge ogni anno il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate.

Dal 2016 l’iniziativa è promossa attivamente dal Ministero della Cultura che incentiva la diffusione della Festa con il suo messaggio di cultura, di partecipazione, di integrazione, di armonia e di universalità che solo la musica riesce a dare.

Per l’edizione 2023 della Festa della Musica Valenza ospiterà il prossimo 21 giugno due eventi musicali.

Il primo concerto, Canoni e tradizioni, si svolgerà alle ore 18.00 presso il Foyer del Teatro Sociale dove si esibirà il coro di voci bianche Alunni_in_Coro, diretto da Angelica Lapadula. Saranno eseguiti brani tradizionali per bambini e canzoni per coro.

Alle ore 21.00 al Centro Comunale di Cultura, sarà la volta di Novecento, spettacolo proposto dell’Associazione Gaiamusica con i Fuori dal coro. Il coro, diretto dal maestro Nicola Coppola, eseguirà brani italiani e stranieri del ‘900 intervallati dalla lettura di estratti dal monologo teatrale Novecento di Alessandro Baricco interpretati dal gruppo Amori in Corso.

“Un’iniziativa alla quale non potevamo che dare il nostro sostegno. La musica è gioia collettiva e inclusiva e la Festa della Musica ne è il simbolo più importante con il suo messaggio di partecipazione globale. Una festa da vivere in città in due dei suoi luoghi simbolo, il Teatro Sociale e il Centro Comunale, e un’occasione per celebrare in gioia l’inizio dell’estate” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

Gli eventi organizzati per la Festa della Musica sono completamente gratuiti e a ingresso libero.

Per informazioni:

Tel. 0131 949286

email biblioteca@comune.valenza.al.it