Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, si festeggia lamusica in tutta Europa. La Festa della Musica, nata in Francianel 1982, vuole trasmettere un messaggio di cultura, integrazione, armonia e universalità.

L’edizione 2023 ha come tema centrale “Vivi la vita” ed è caratterizzata da una particolare attenzione perl’ambiente. Al circuito nazionale, che al momento comprende oltre 700 città e più di 18.500 artisti, partecipa per la prima volta anche Novi Ligure con una serie di eventi che si terranno nel centro storico la sera di mercoledì 21 giugno. La manifestazione, organizzata dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con il Cuore di Novi, prevede anche l’apertura serale dei negozi, aperitivi a tema nei bar del centro, street food e birra artigianale.

Il programma musicale inizia alle ore 18,30 in via Girardengo con il Gruppo Etnico che proporrà sonorità afro. Si prosegue in piazza Dellepiane con due esibizioni del trio The Housemaids, la prima alle ore 19 e la seconda alle 21. La band esegue un repertorio che va dalla deep house al funk e al soul ed è formata da tre musiciste professioniste: Marta (voce) giovane cantante con diverse esperienze live, collabora e accompagna Mahmood in tour nel ruolo di corista; Morgana X (DJ) ha lavorato nei più importanti club italiani e per grandi eventi aziendali, tra cui Cartier, Givenchy, Martini, Dolce & Gabbana, Jack Daniel’s; Sara (sax) di origine finlandese, diplomata al Pop & Jazz Conservatory di Helsinki, si è esibita in vari festival europei fra cui Torino Jazz Festival, NovaraJazz Festival, Joroinen Music Festival.

Piazza Carenzi (ore 19) ospiterà i Fingerlips, formazione genovese di 7 elementi, che propone un viaggio nei mitici anni 80 spaziando dal rock più iconico alla pop dance. Oltra alla musica, rigorosamente dal vivo, la band porta sul palco un look tipico di quel decennio e una strumentazione d’epoca.

Alle ore 20 in via Roma (piazzetta della Chiesa San Pietro) si potranno ascoltare i Ball&Chain, tre musicisti con la passione per il country, il folk e la musica americana delle radici che vantano collaborazioni in studio e live con artisti nazionali del calibro di Aldo De Scalzi, Paolo Bonfanti, Mal.

Il liscio e la musica leggera saranno protagonisti in largo Valentina (ore 21) con l’Orchestra di Paolo Bagnasco, affermato fisarmonicista e pianista che ha fatto del virtuosismo la sua cifra stilistica. La sua discografia è attualmente composta da undici album come solista e molti singoli, alcuni in collaborazione con altri colleghi del settore Da anni si esibisce con la sua orchestra in locali, piazze, teatri e tv del nord Italia, riscontrando grandi consensi e apprezzamenti sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

Il gran finale è alle ore 22 in Piazza Dellepiane con il concerto del Sunshine Gospel Choir, ensemble di grande impatto sonoro e scenico con all’attivo 10 album, 2 DVD e più di 900 concerti in Italia e all’estero. Fanno parte del coro cantanti e musicisti professionisti, ma anche amatori di talento, diretti dal cantante e show man Alex Negro e ispirati dalla voce del tenore Joe Nicolosi e dal soprano Rosanna Russo. L’esibizione sarà accompagnata da giochi di luce proiettati con la tecnica del video mapping sulla facciata della Chiesa Collegiata.