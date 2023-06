Continua l’attività di contrasto alla detenzione illecita di stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bordighera.

Questa notte, infatti, i Carabinieri della Stazione di Ospedaletti hanno messo a segno un altro risultato traendo in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di stupefacenti un giovane di appena diciannove anni residente a Coldirodi di Sanremo.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine malgrado l’età in quanto sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato oggetto di una perquisizione domiciliare a seguito della quale i Carabinieri hanno rinvenuto oltre un chilo e settecento grammi di Hashish suddiviso in diciassette panetti da un etto circa ciascuno, trentasette grammi di marijuana e dieci piantine della medesima sostanza, un bilancino di precisione ed oltre ottocento euro ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato riaccompagnato al proprio domicilio, e posto a disposizione dell’Attività Giudiziaria in attesa del processo per direttissima che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.