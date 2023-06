Vi ricordate Le Muse Festival al Femminile? Il progetto pilota, tutto al femminile, tenutosi l’estate scorsa con dibattiti, presentazioni di libri e una mostra d’arte nella Riviera dei Fiori? I risultati sono stati talmente soddisfacenti da indurre le organizzatrici a istituire un’associazione, Le Muse Festival al femminile ODV (inscritta al registro nazionale RUNTS) che si occupa del festival. Per quest’anno LeMusE si terrà dal 2 al 17 settembre.

L’idea

L’idea del Festival che è quella di sostenere e divulgare la creatività femminile come valore e patrimonio attraverso le diverse forme espressive dell’arte. Il festival intende il concetto di femminile come modo di essere e di sentire la vita e quindi come possibilità di arricchimento per la società tutta. Si propone di sostenere e divulgare una ricchezza che, per l’asimmetria che persiste fra i generi, non sempre trova lo spazio ad essa dovuto. Il festival rivolge la sua attenzione a opere di scrittrici emergenti accompagnate da madrine, ossia da nomi noti nel mondo della letteratura, ed è itinerante, coinvolge cioè diversi comuni della Riviera dei Fiori.

Il programma

Si inizia il 2 settembre con l’inaugurazione della 2º mostra collettiva CreAzione Donna, dedicata al tema “Donna e Libertà” presso il Museo Civico di Sanremo con la partecipazione di artiste italiane e straniere. L’evento prevede un dibattito su “Libertà e diritti delle donne: dall’Iran all’Europa, a che punto siamo?”, con Orchide Massaffa, iraniana residente in Italia, e le scrittrici Paola Gula, Francesca Sensini, Morena Fellegara e Fulvia Natta. Seguono presentazioni-flash di libri e il concerto della cantante Alessia Capaccioni.

Il 9 settembre si continua a Camporosso con una discussione su “Donne, lavoro e parità di genere. A che punto siamo?”, moderata da Lilia De Apollonia con Monica Lanfranco, Loriana Lucciarini, Daniela Cassini, e Silvana Puschiedda. Segue il concerto di Beatrice Campisi.

Il terzo evento ha luogo a Sanremo il 17 settembre con un dibattito su “Mamma o non mamma? Il corpo delle donne e la maternità”, a cui partecipano Cinzia Pennati, Chiara Pasetti, Simona Cantelmi e Donatella Sasso. Dopo le consuete presentazioni di libri, il festival si conclude con il concerto di Patrizia Cirulli.

L’anteprima del festival

Dal 14 al 18 giugno al Museo Civico di Sanremo l’associazione Le Muse Festival al Femminile ODV presenta la mostra di poesie visive (immagini accompagnate da testi poetici) di Daniela Mencarelli Hofmann e di alcuni/e partecipanti ai suoi laboratori, soprattutto ragazzi e ragazze. Il 18 giugno, alle 17.30, si terrà, sempre al Museo Civico, la presentazione del libro dell’autrice “L’immagine e la parola / Das Bild und das Wort” (I /D) che oltre alle poesie visive in italiano e tedesco espone il metodo didattico per realizzarle. Dialoga con l’autrice la Prof. Bianca Scaglione, recita le poesie l’attrice Loredana De Flaviis (Teatro dell’Albero).

