Presentate questa mattina le date salienti del programma delle manifestazioni estive di San Bartolomeo al Mare: “Nonostante siamo un paesino di meno di 3.000 abitanti – ha spiegato il Sindaco, Valerio Urso – riusciamo anche quest’anno a presentare un’offerta quantitativamente e qualitativamente molto alta. Avremo un evento praticamente ogni sera, a partire dal 21 giugno per la Festa Europea della Musica che tradizionalmente apre il nostro calendario. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito”.

Oltre alle tradizionali attività di risveglio muscolare (ginnastica del risveglio al mercoledì e venerdì, yoga al lunedì e martedì, zumba al sabato) vengono confermate tutte le manifestazioni divenute ormai tradizionali dell’estate di San Bartolomeo al Mare e vengono aggiunti diversi appuntamenti culturali estremamente significativi, come Fiabe da colorare in riva al mare a cura di Libri al Mare con la giornalista Viviana Spada e la passeggiata notturna Verso la Via Lattea, con le osservazioni astronomiche proposte dall’Associazione Stellaria di Perinaldo.

“Il calendario è ormai in stato di avanzatissimo completamente – ha spiegato il Sindaco – e nei prossimi giorni pubblicheremo sul sito del Comune anche le date che possiamo definire “minori”. Nel frattempo, abbiamo voluto comunicare ai nostri prossimi ospiti e agli operatori del settore turistico le date salienti per consentire loro di organizzarsi per tempo. Con queste proposte, finanziate in parte anche con l’Imposta di Soggiorno di prossima applicazione, San Bartolomeo al Mare conferma la propria vocazione all’ospitalità turistica”.

Queste le date più rilevanti:

Mercoledì 21 giugno – Festa Europea della Musica – Spettacolo itinerante con artisti di strada

Da giovedì 22 a sabato 24 giugno – Festa Europea della Musica – Notte Oro #unmaredibirra

Da lunedì 3 a sabato 8 luglio – XXIX M&T Festival – Grazia Di Michele, Magasin du café, Eufonika, Un loft per sei (teatro), Dirotta su Cuba, The Blue Laws & Fratelli Lambretta “Song for a friend” ospite speciale Danilo Amerio.

Domenica 9 luglio – Verso la Via Lattea

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio – Street food

Da martedì 18 a domenica 23 luglio – XXXIV Concorso internazionale Rovere d’Oro

Da venerdì 28 a domenica 30 luglio – Sagra dei Rebatta Buse

Da giovedì 3 a domenica 6 agosto – VIII Rovere Jazz Festival – Max Ferri trio, Tiziana Cappellino quintet, Carla Marciano quartet, Accordi & Disaccordi.

Da venerdì 4 a domenica 6 agosto – Sagra dei Donatori di sangue

Da Sabato 12 a martedì 15 agosto – Andrea di Marco, Pino e gli anticorpi, Paolo Migone, Dario Vergassola

Giovedì 24 agosto – Spettacolo pirotecnico in occasione del Santo Patrono

Galleria fotografica Eventi a San Bartolomeo al Mare https://rebrand.ly/p3er1hj

Informazioni per il pubblico:

Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare

Piazza XXV Aprile, 1

Tel. +39 0183 41 70 65

turismo@sanbart.it

sanbarteventi@gmail.com