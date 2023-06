Come ogni anno, l’Associazione Type 1 Running Team , affiliata alla Federazione francese di atletica leggera, specializzata nel supporto di corridori e camminatori diabetici, organizza un raduno sportivo amichevole attorno a una sfida ormai mondiale. L’obiettivo primario di questa competizione è quello di raggruppare quante più persone possibile sensibilizzandole sul Diabete di tipo 1.

L’Associazione Diabete Giovanile Imperia (Adgp )per il secondo anno ha partecipato e grazie ad ogni singola persona ha accumulato 3️⃣0️⃣9️⃣7️⃣ KM ottenendo il terzo posto in classifica. In premio nulla se non la felicità di aver potuto contribuire facendo informazione e vedere così tante persone che fisicamente hanno perorato la causa.

“Ringrazio ogni singola persona, che con lo spirito del “colibrì” ha reso possibile sostenere la squadra Adgp – dice Efisia Palmas, presidente dell’associazione – e ci ha aiutato per “fare luce” sul Diabete Tipo 1 soprattutto nel territorio ponentino dove auspichiamo a breve si possa arrivare all’attivazione dell’ ambulatorio pediatrico rivolto ai piccoli pazienti come da progetto della Regione Liguria: Gaslini Diffuso. GRAZIE a Christine Basso per la collaborazione e l’aiuto per monitorare l’evento seppur da remoto (raccolta km e partecipanti)”

“Ringrazio Max Astraldi della Parrocchia di N.S della Mercede di Sanremo – conclude la presidente – che ha contribuito con i km percorsi durante il suo pellegrinaggio a Santiago di Compostela, il gruppo di amici di Associazione Cuore in Movimento, il gruppo CAI di Bordighera, gli amici e soci di Adgp Marco Campagna & Friends, Mauro Erbetta e ancora GRAZIE a tutti per aver partecipato!”

I DATI DELL’INIZIATIVA

🗺️ 180 percorsi differenti

🚶‍♀️🚴‍♂️ 3️⃣0️⃣9️⃣7️⃣Km

🌍 5 stati partecipanti :

🇮🇹 Italia

🇫🇷 Francia

🇪🇸 Spagna

🇹🇳 Tunisia

🇺🇸 USA

💙 140 partecipanti

🚶🚴‍♂️🚶‍♂️a piedi, in bicicletta

chi da solo, in famiglia o in gruppo.

🔵 Iniziativa: Type 1 Running Team

🔵 Team: Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure Aps

🛎️ Patrocinio AGD Italia