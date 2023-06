Alberto Guagliano è il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Classe 1962, ha condotto tutti i suoi studi a Pavia laureandosi 1987 in Medicina e Chirurgia e conseguendo prima la specialità in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso nel 1992 e poi in Chirurgia Vascolare nel 1997. Dal 1995 al 2000 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, per poi passare all’Ospedale di Alessandria nel momento dell’istituzione del reparto.

Dal 2000 al 2009 è stato Responsabile della Struttura Semplice di Chirurgia Endovascolare, mentre nel 2021 è stato nominato coordinatore dell’Aortic Team aziendale che, composto da professionisti di Cardiologia, Cardiochirurgia e Rianimazione oltre che di Chirurgia Vascolare, si occupa in maniera multidisciplinare del trattamento e della gestione delle sindromi aortiche acute. Il Dr. Guagliano è inoltre membro del gruppo di lavoro sulle patologie periferiche degli arti inferiori insieme ai professionisti della Radiologia.

Il nuovo Direttore ha eseguito oltre 3mila interventi da primo operatore in tutti i campi della chirurgia vascolare ed endovascolare, unendo alla sua esperienza clinica e diagnostica anche l’attività formativa nei confronti degli studenti di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale e degli specializzandi della rete formativa del Piemonte e della Valle d’Aosta.

“L’intento è consolidare e incrementare le collaborazioni interaziendali e sul territorio – afferma Alberto Guagliano – per rafforzare una rete tempestiva ed efficace di intervento. L’obiettivo a medio termine, poi, è di consolidare la già comprovata professionalità del team ai più alti e aggiornati standard clinici e assistenziali e implementare una sempre maggiore integrazione con la radiologia interventistica per poter offrire servizi sempre più innovativi ai nostri pazienti”.

Valter Alpe, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria: “Siamo felici di questa nuova nomina, un tassello della più ampia azione di potenziamento dell’area cardio-toraco-vascolare istituita di recente con il nuovo Atto aziendale. Sono certo che le competenze professionali e tecniche del Dr. Guagliano, nonché la sua umanità, permetteranno di dar vita a una squadra di grande valore”.