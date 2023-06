Una vasta area di oltre 3000 mq. è stata individuata dalla Polizia di Stato nella periferia di Alessandria, adibita a discarica abusiva.

Non è infatti passata inosservata agli occhi degli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme che vigilano sulle arterie extra-urbane della provincia di Alessandria, una grossa cascina con un ampio cortile anteriore, occupato in gran parte da decine di veicoli parzialmente accatastati e smontati e, quindi, non più utilizzabili per la circolazione.

È stato necessario oltre un mese di indagini e accertamenti per individuare sia l’effettivo locatario del terreno, visto che i proprietari risultano deceduti, sia soprattutto i diversi intestatari dei veicoli rinvenuti.

Ad ognuno dei proprietari delle vetture abbandonate è stata quindi comminata una sanzione amministrativa da € 1666,67, oltre al pagamento delle spese di rimozione e demolizione del mezzo, mentre il locatario del terreno è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, per aver realizzato una discarica abusiva.

La Polizia di Stato ricorda che l’intestatario del veicolo è responsabile dello stesso sino alla sua radiazione o demolizione, anche in caso di cessioni “pro-forma” non regolarizzate con passaggio di proprietà e, pertanto, restano sempre a suo carico gli obblighi di legge e le conseguenti sanzioni in caso di violazioni commesse.