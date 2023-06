E’ arrivato il caldo e con esso anche gli incendi. Tre gli interventi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di oggi, martedì 27 giugno.

Il primo alla frazione Rivalta Scrivia di Tortona in strada pavese, dove per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco un campo di sterpaglie; per evitare che le fiamme raggiungessero le vicine abitazioni oltre all’intervento dei pompieri di Tortona sono giunti anche quelli di Novi Ligure, e l’incendio è stato domato.

Secondo intervento di minore importanza, per fortuna, nel comune di Pontecurone anche in questa occasione per un campo di sterpaglie.

Nel primo pomeriggio, invece, i Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti nel Comune di Isola Sant’Antonio frazione Casonini l’incendio della mietitrebbia che vede in alto nella foto..

Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato gran parte dell’attrezzatura agricola. In supporto della squadra anche l’autobotte della Centrale di Alessandria per garantire il rifornimento idrico per la successiva bonifica.