Quindici nuovi televisori per i giovani degenti della Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria. Il prezioso dono è del Lions Club di Bosco Marengo Santa Croce presieduto da Alessandro Crivelli, grazie alla collaborazione del Club Bosco Marengo la Fraschetta (presidente Albina Trevisan) e del Club Alessandria Emercency e Rescue (presidente Erica Raiteri).

La consegna è avvenuta ieri, lunedì 26 giugno, alla presenza del Direttore Medico di Presidio Alessandro Canepari, del direttore di Chirurgia Pediatrica Alessio Pini Prato, DEL Direttore del Dipartimento pediatrico Carlo Origo, del presidente di zona Lions Antonio Panzin, del primo vice presidente Fabrizio Priano e del vice presidente Maurizio Pasini.

«Il Service di oggi – ha spiegato il presidente Alessandro Crivelli – nasce da una esigenza che mi è stata manifestata dal dottor Alessio Pini Prato: per noi è particolarmente importante poter contribuire al sollievo dei bambini ricoverati nella nostra città, in una struttura di eccellenza che grazie a competenze, impegno e amore aiuta i piccoli ad affrontare e superare diverse problematiche di salute».Quindici smart TV che già nei prossimi giorni saranno a disposizione della Chirurgia Pediatrica: «Ancora una volta il Lions Club di Bosco Marengo Santa Croce, con il prezioso supporto del Club Bosco Marengo la Fraschetta, gruppo nato proprio per supportare iniziative rivolte ai bambini, e il Club Alessandria Emercency e Rescue, ha dimostrato una particolare attenzione alla nostra struttura, permettendo di dare un importante strumento di divertimento e di svago ai nostri giovani pazienti».