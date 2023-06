Il Questore della Provincia di Imperia, Giuseppe Felice Peritore ha ricevuto questa mattina presso la Questura i 26 Agenti in prova della Polizia di Stato assegnati alla provincia al termine del Corso per Allievi Agenti svoltosi nelle Scuole di Polizia di Abbasanta, Brescia, Cesena, Pescara, Piacenza e Spoleto.

Si tratta di 20 giovani uomini e 6 giovani donne assegnati alla Questura, ai Commissariati di P.S. di Sanremo e Ventimiglia ed alla Polizia Stradale, che saranno impegnati fin da subito in servizi operativi, dapprima affiancati da personale più esperto per completare la loro formazione sul campo.

“Sono lieto di darvi il benvenuto in Questura ed in questa bellissima città, dove sono certo che troverete piena realizzazione personale e professionale. Vi aspettano giornate di impegnativo lavoro ma anche, vi auguro, di grandissima soddisfazione “. Così il Questore ha salutato gli Agenti, invitandoli a impegnarsi al massimo fin dal primo giorno di servizio. Il periodo di prova previsto dalla legge terminerà ad agosto prossimo e gli Agenti, nominati Agenti effettivi, permarranno in servizio a Imperia.

Nella stessa occasione, sono altresì stati presentati due Agenti della Polizia di Stato, trasferiti a Imperia da Roma: Giulia Gorlero e Giulia Emmolo. Imperiesi d’origine, si tratta di due campionesse olimpiche della pallanuoto italiana che hanno raggiunto importantissimi traguardi con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, da oggi in forza alla Questura di Imperia.