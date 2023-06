Come potete vedere dalle immagini, è stato posato in questi giorni l’ultimo pezzo di manufatto del cavalcavia sopra la linea dell’Alta Velocità Genova-Milano. Come molti tortonesi sanno si tratta di un’opera molto importante perché ormai da oltre un anno migliaia di veicoli che ogni giorno devono recarsi in Alessandria o da Alessandria devono arrivare a Tortona sono costretti ad una tortuosa deviazione.

Il cavalcavia, quindi, è quasi ultimato, ma quando la statale per Alessandria potrà tronare al suo naturale tracciato?

E’ quello che si chiedono migliaia di automobilisti; un quesito da un milione di euro, visto che le Ferrovie avevano assicurato ufficialmente che i lavori sarebbero stati ultimati entro un anno, cosa che non è accaduto.

C’é da dire, tuttavia che molti addetti ai lavori immaginavano già che prima di 18-24 mesi la ex statale per Alessandria non avrebbe potuto ritornare al suo vecchio e originale percorso.

Se diamo uno sguardo ai lavori che necessitano ancora (posa della linea ferroviaria con tutto quello che ne consegue) e ridisegno del tracciato della ex statale con tutti i lavori di asfaltatura, è facile prevedere che difficilmente prima del 2024 la vecchia statale verrà riaperta.