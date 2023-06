Pubblicato l’avviso per l’assegnazione di contributi alle famiglie per sostenerle economicamente per l’iscrizione dei figli ai Centri Estivi 2023.

Possono beneficiare dei contributi i genitori (o coloro che esercitano la potestà genitoriale), residenti nel Comune di Imperia, che abbiano iscritto od intendano iscrivere i loro figli, di età tra i 3 e i 14 anni, ai Centri estivi accreditati, in possesso di un’Attestazione ISEE MINORENNI in corso di validità di importo sino a 30 mila euro.

La delibera sui criteri per l’assegnazione dei fondi, approvata nei giorni dalla Giunta del sindaco Claudio Scajola su proposta dell’assessore Laura Gandolfo, prevede tra le novità l’aumento del contributo per famiglia sotto i 30 mila euro di ISEE, che passa dal 50% all’80%, ed il pagamento diretto da parte dell’Amministrazione ai centri prescelti, evitando così l’esborso anticipato da parte delle famiglie.

“L’Amministrazione, nell’ottica di una città sempre più solidale ed attenta ai bisogni delle famiglie, continua il percorso già iniziato con merito negli anni passati con l’obiettivo di migliorare quanto è possibile. Come ha ricordato il sindaco Scajola nell’illustrare gli indirizzi di governo in Consiglio Comunale, vogliamo dare la possibilità alle donne che desiderano avere un figlio di non dover scegliere tra carriera lavorativa e la maternità, senza dimenticare l’attenzione all’integrazione e socializzazione di ogni bambino del nostro Comune. Il cammino è certamente lungo ma ci si augura ogni giorno di poter mettere un piccolo tassello, nei limiti di quelle che sono le competenze del Comune”, dichiara l’assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo.

La scadenza per la presentazione delle domande di richiesta dei contributi è fissata per il 16 giugno 2023. Tutte le informazioni sull’avviso sono reperibili sul sito della Città di Imperia al seguente indirizzo: https://www.comune.imperia.it/index.php/it/novita/notizie-dal-comune/1122-richiesta-di-parziale-copertura-del-costo-di-frequenza-ai-centri-estivi-2023