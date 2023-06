I lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana del Parco Castello fanno parte di un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR con un contributo di 3.500.000 euro. Attraverso un’assemblea pubblica, l’Amministrazione comunale intende illustrare le caratteristiche dell’intervento e ascoltare le osservazioni dei cittadini. L’incontro è aperto a tutti e si svolgerà lunedì 26 giugno alle ore 21 presso il Museo dei Campionissimi.

«Si tratta di un’occasione importante – sottolinea il Sindaco Rocchino Muliere – per valutare, insieme ai cittadini, i vari aspetti del progetto. Le risorse stanziate sono particolarmente consistenti e vanno utilizzate al meglio. Visto il grande interesse su questo tema – conclude Muliere – mi auguro che dall’incontro possano emergere utili elementi di discussione, suggerimenti, consigli per apportare eventuali modifiche e miglioramenti a quello che rappresenta indubbiamente un intervento decisivo per il futuro del polmone verde cittadino».