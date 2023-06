Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa, a causa di un incidente stradale che ha portato alla caduta in un dirupo dell’auto su cui viaggiavano, i due assistenti amministrativi Tiberio Ghelardini e Leonardo Sensitivi e dell’appuntato della Guardia di finanza Michele Pellegrino.

Il tragico fatto è avvenuto oggi nell’estremo ponente ligure, nella frazione di Villatella sulle alture di Ventimiglia, mentre erano in corso rilievi e manutenzioni sul confine con la Francia.

Da parte di Regione Liguria le più sentite condoglianze e vicinanza alle famiglie in questo momento di dolore.

