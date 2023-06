E’ ampio il cartellone di eventi estivi 2023 che ampliano “Estate d’Istanti” con “Not(t)e d’Incanti”. Il Cortile Chiostro dell’Annunziata, ancora una volta, sarà il cuore pulsante.

Arena Derthona quest’anno propone due serate: Sergio Cammariere il 22 e Nino Buonocore il 29 giugno con i rispettivi gruppi. Attraverso Festival, invece la nuova coppia del jazz italiano Rita Marcotulli e Paolo Fresu il 20 luglio; il giorno successivo sarà la volta del comico Giobbe Covatta, mentre il 7 settembre il palco sarà calcato da Carlo Lucarelli.

Anche quest’anno ci sarà una serata di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali molto particolare con le LadieSoprano e l’ensamble Le Muse dirette da Andrea Albertini con il concerto “InCanto” un repertorio trasversale che tocca brani di musica lirica, leggera e napoletana conosciuti in tutto il mondo (7 luglio) e il Festival delle Valli dello Scrivia sempre frutto del lavoro della Coltelleria Einstein (28 luglio), oltre che due spettacoli della rassegna “Baracche di luglio”, organizzata e proposta dall’Associazione “Peppino Sarina”. Ma le proposte sono molte di più. Nel circuito “Not(t)e d’Incanti” si segnalano in particolare, per il grande jazz, Matteo Mancuso Trio (il 17 o il 18 luglio), poi Vittorio Brumotti show oltre a The Twins & Martinelli il 2 settembre, e Gazebo & P.Lions il 1’ luglio, daranno vita a due serate di revival anni ’80; Sergio Muniz con la sua band e la sua musica spagnola, due serate di cabaret con Scintilla (a cura dell’AVIS) e Fabrizio Casalino.

E poi: i Begger’s Farm e il loro “Rocklassic – da Bach ai Beatles”; la serata dedicata al mito della musica italiana “Io sono Mina” proposta dalla Sonic Factory… e altre sorprese.