Lunedì 26

e tutti i Lunedì dal 19 giugno al 4 settembre

Storie di Bordighera

Visita guidata di Bordighera Alta parlando di storie e leggende, da Magiargè alla Magnifica Comunità degli Otto Luoghi, da Sant’Ampelio a Bicknell, dal vulcano al Dottor Antonio.

Ritrovo: ore 17:00 davanti alla chiesa di S. Ampelio a Bordighera.

Durata: 1h30′

Costo € 10,00. Ragazzi fino a 15 anni gratis. Prenotazione Obbligatoria al +39 327 082 48 66 con telefonata oppure messaggio WhatsApp con nome, data e tipo di visita prenotata.

Le visite si terranno con un minimo di 4 persone ed un massimo di 25.

In caso di maltempo le escursioni verranno annullate, ma non le visite guidate.

Info@liguriadascoprire

Home Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Giovedì 29 giugno

a Sasso Festa patronale Santissimi Pietro e Paolo

Ore 17:00 Processione dei Santi Patroni

Ore 20:00 Serata gastronomica e danzante.

Da giovedì 29 giugno a martedì 5 settembre

Presso i Giardini Löwe di Via Vittorio Veneto

tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Ping Pong in Giardino

Venerdì 30 giugno

a partire dalle 9:15 fino alle ore 17:00

presso il Cinema Olimpia, Via Luigi Cadorna 3

l’associazione Noi4You, presenta una serie di incontri sul tema “Dal conflitto alla coordinazione”

la riforma Cartabia e il processo di famiglia: strumenti alternativi alla risoluzione del conflitto con particolare riferimento alla coordinazione genitoriale.

Crediti formativi per avvocati e assistenti sociali.

Sabato 1 luglio

Festa del Turista

Festeggiamenti a Sasso Serata danzante ed enogastronomica Ore 19.00

Sabato 1 luglio

ore 21:00 presso i Giardini Winter, Via Ludovico Winter Loc. Arziglia

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Opera pop – Luigi Orfeo con la Compagnia FOOLS

Ingresso 13,00 €

Per tutti gli spettacoli è consigliata la prenotazione

Paola: +39 333 615 5989 / Patrizia: +39 333 931 2979

amicidiwinter@gmail.com / www.amicidiwinter.com

Sabato 1 luglio

e Ogni Sabato dal 17 giugno al 2 settembre

I sentieri di Claude Monet

Visita guidata ai luoghi dipinti da Monet; il famoso pittore soggiornò per tre mesi a Bordighera, stregato dalla bellezza del luogo, dipingendo 38 quadri.

Ritrovo: ore 17:00 davanti all’ufficio I.A.T. di Bordighera

Durata: 2h

Costo € 10,00.

Ragazzi fino a 15 anni gratis. Prenotazione Obbligatoria al +39 327 082 48 66 con telefonata oppure messaggio WhatsApp con nome, data e tipo di visita prenotata.

Le visite si terranno con un minimo di 4 persone ed un massimo di 25.

In caso di maltempo le escursioni verranno annullate, ma non le visite guidate.

Info@liguriadascoprire

Home Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Domenica 2 luglio

“Bordighera città d’arte” Mostra mercato di antiquariato, collezionismo e vintage.

Ogni prima domenica del mese a Bordighera, sul Lungomare Argentina, si incontrano l’arte, la cultura, la storia e la tradizione.

EVENTI IN CORSO

Fino a sabato 1 luglio 2023

Dalle 18:00 alle 23:00, Giardini Monet

ARTE AI GIARDINI MONET, 6a edizione, a cura dell’Accademia Balbo di Bordighera:

“Sulle tracce del reale”, esposizione di arte contemporanea

Giovedì 29 giugno ore 21:00 e ore 22:00 Pillola di teatro: energIA con V. Gallinella e M. Laveneziana

Sabato 1 luglio ore 21:00 Musica dal vivo – Jazzy quartet: standard jazz ed altro

Info Accademia G. Balbo – Via Lamboglia 3 – tel. +39 338 1691232

Fino a domenica 2 luglio 2023

La Musica dei Colori

Mostra di pittura dell’artista Natalia Lytvynenko-Hayn

Hotel Villa Miki, Via Lagazzi 14

Orario: ogni giorno dalle 15:00 alle 20:00

Info +39 375 6209443 @VillaMikiArte – @haynlytvynenko

Fino a domenica 2 luglio

Sono alla frutta

Esposizione di pastelli a olio dell’artista Graziella Biga

Unione Culturale Democratica ANPI – Via al Mercato, 8

Tutti i giorni dalle 17:00 alle 19:00

Ingresso libero

Fino a mercoledì 20 settembre

SOLE MARE

Esposizione

Esperienze d’arte / Luzena arte di Barbara Walder

Piazza Ruffini

Vernissage sabato 24 giugno ore 12:00

Finissage Giovedì 21 settembre ore 19:30

Orario giovedì e venerdì ore 19:00>21:00 – sabato ore 9:00>12:00 e 17:00>19:00 – domenica ore 9:00>12:00

Fino a domenica 23 luglio

53° SALONE UMORISMO

Ex Chiesa Anglicana

Orario: tutti i giorni 18:00-22:00 / 23, 24 e 25 giugno 10:00-12:00 e 16:00-22:00

Ospiti del salone: QUINO (omaggio all’autore) e WOW – Museo del Fumetto, Milano

con la partecipazione di Tethys – Marevivo – Amici del Fumetto – Mondadori Book Store – Amico Libro

Fino a mercoledì 26 luglio

CINEMA REVOLUTION 2023

iniziativa sostenuta dal Ministero della Cultura, presso la Sala cinematrografica Olimpia Liberty –

alla programmazione settimanale si aggiungerà una serie di proiezioni di films italiani ed europei con ingresso ridotto a 3,50 €. Info Cinema Olimpia +39 0184 261955.

Fino a sabato 29 luglio

“In punta di piedi”

Mostra fotografica in onore di Marilena Rigotti a cura dell’Associazione Culturale Bordighera Amor mio

Mercato coperto, 1° piano

Ore 10:30-18:00

Ingresso libero

ALTRE ATTIVITA’

Ogni sabato mattina – Giardini del Palazzo del Parco, dalle 8:00 alle 13:00

Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica – Prodotti ortofrutticoli e alimentari a km 0

Tutte le domeniche – Agrilunassa,Strada Lunassa 10

Yoga insieme – Informazioni: 391 3056443 – info@agrilunassa.com

Yoga Pratica di Ashatanga – solo lezioni su prenotazione Informazioni: Francesca 329 0487714

Museo Bicknell – Via Romana, 39

B iblioteca: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00

iblioteca: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 Visite lunedì 13:30 alle 17:00 e sabato dalle 14:00 alle 17:00 con visite guidate alle 15:30.

Informazioni: 0184 263601 / 331 3449065

Prenotazioni per visite guidate e consultazione biblioteca: bicknell@istitutostudiliguri.191.it

Villa Garnier – Via Garnier, 11

Informazioni e prenotazioni: 0184 261833 – info@villagarnier.it

Orario dal 1 aprile al 15 ottobre:

mattino 9:30-11.30 (uscita entro le 12:30)

pomeriggio 14:00-17:30 (uscita entro le 18:30).

Biglietto intero 5,00 € – Ridotto gruppi minimo 5 persone 4,00 € – Biglietto famiglia 4,00 € p.p.

Ridotto 10/18 anni 4,00 € – fino a 9 anni GRATIS.

Villa Mariani – Via Fontana Vecchia, 5

Visita su prenotazione: 347 2364922 / 348 6006290 – fond.pmariani@tiscali.it

Giardino Esotico Pallanca Via Madonna della Ruota, 1 Orario 9:00 – 17:00, chiuso al lunedì

Informazioni: 0184 266347 – giardino@pallanca.it

WHALE WATCHING 2023

Da Bordighera ore 12:30

(da Sanremo stesse date ma partenza ore 12:00)

GIUGNO: 22-27-29 LUGLIO: Tutti i martedì e giovedì AGOSTO: Tutti i martedì e giovedì SETTEMBRE: 5-7-12-14-19-21-26-28

Adulti: € 37 Ragazzi (4-12 anni): € 22

Bambini (0-3 anni): gratis

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: +39 392 13 76 120 +39 392 00 52 191

Ricordiamo che i servizi in battello si effettuano in condizioni di mare e tempo favorevoli, giudicate tali dal capobarca. Gli orari possono subire variazioni e/o sospensioni per esigenze tecniche di servizio; si consiglia di contattare ufficio battelli tel. 0185 772091.

Da Imperia ore 11:00

GIUGNO: 17- 18- 21-21-22-24-25; dal 26 tutti i giorni tranne il lunedì LUGLIO: Tutti i giorni tranne il lunedì AGOSTO: Tutti i giorni SETTEMBRE: dal 1 al 17 tutti i giorni; 19-21-22-23-24-26-28-30 Da Andora ore 12:00 G GIUGNO: 17-21-24-28-30 LUGLIO: Tutti i mercoledì, venerdì e sabati AGOSTO: Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e sabati SETTEMBRE: 1-2-4-6-8-9-13-15-16-22-23-30