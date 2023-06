Grande successo del saggio finale dell’anno accademico 22/23 , presso il teatro civico , dell’Accademia “Lorenzo Perosi” di Tortona gestita da Daniela Agostini.

Prima dell’inizio dello spettacolo in rappresentanza del comune il consigliere comunaleFilippo Fava ha ringraziato la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona , rappresentata dalla vice presidente Claudia Balduzzi, presente in sala, per aver elargito tremila euroo destinati alle borse di studio per alunni meritevoli della civica accademia.

Daniela Agostini , responsabile dell’Accademia e il direttore artistico il maestro Umberto Ruboni, al termine della bellissima serata hanno comunicato la realizzazione del festival “Piano Italia “che si terrà dal 4 luglio al 8 luglio 2023 presso la stessa Accademia.

Festival che ha visto numerose iscrizioni da tutto il mondo ( Canada ,Corea, Hong Kong , Cina..) per la partecipazione di uno dei più talentuosi giovani pianisti del momento il maestro Tony Yike Yang in collaborazione con altri due talenti pianistici i maestri Eun Mi Park e Umberto Ruboni

Quattro allievi meritevoli dell’ Accademia potranno seguire il corso gratuitamente grazie alle borse elargite dalla scuola di musica.

Prima di lasciare Tortona per il concerto finale che si terrà presso il conservatorio verdi di Milano ,il maestro Tony Yike Yang per ringraziare l’ospitalità della prestigiosa Accademia di musica Lorenzo Perosi omaggerà la città con un concerto gratuito , il luogo dove si esibiranno i maestri verrà scelto tra le diverse proposte e verrà comunicato prima dell’inizio del festival.

Tony Yike Yang – BIO – 24 anni

https://www.tonyyikeyang.com/ https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Yike_Yang

Considerato da CBC Music (Canadian Broadcasting Corporation) come uno dei migliori giovani musicisti

canadesi, Tony Yike Yang ottenne successo a livello internazionale all’età di 16 anni, dopo essere

diventato il più giovane pianista premiato nella storia del Concorso Internazionale “F. Chopin” di Varsavia

il concorso pianistico per eccellenza a livello globale – vincendo il 5° premio nel 2015.

Yang ha anche ottenuto premi negli altri principali concorsi pianistici internazionali: Van Cliburn, Gina

Bachauer, Hilton Head, Cooper e Bosendorfer & YAMAHA USASU international piano competition.

Come solista Tony si è esibito nelle più rinomate sale da concerto a livello mondiale: Koerner Hall a

Toronto, Severance Hall a Cleveland, Warsaw National Philharmonic Hall a Varsavia, Carnegie Hall a

New York (Weill Hall), Millennium Anfiteatro a Dubai, Sala Grande del Conservatorio di Mosca, Atheneum

di Bucarest, Tokyo Metropolitan Theatre, Seoul Arts Center, National Arts Center di Ottawa, Osaka

Symphony Hall, Sala Chopin in Città del Messico, Sala Sudasiri Sohba a Bangkok, Esplanade a

Singapore, Opera House a Guangzhou e molte altre…

Si è esibito con orchestre quali Cleveland Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Metropolitain, Fort

Worth Symphony, Ontario Philharmonic, Toronto Sinfonietta, Edmonton Symphony, Saskatoon

Symphony, Changsha Symphony e Hilton Head Symphony Orchestra.

Musicista da camera entusiasta, Yang ha collaborato con grandi artisti di fama internazionale quali

Geza-Hosszu Legocky, Lyda Chen-Argerich, Barry Shiffman, Dumitru Pocitari e Rodin Moldovan.

Yang ha peraltro suonato dinanzi a reali e presidenti di diverse Nazioni, quali la Regina Consorte del

Regno Unito Camilla, Regina Mathilde del Belgio, l’ex primo ministro canadese Stephen Harper e il

presidente polacco Andrzej Duda, tra gli altri.

Il suo CD di debutto sulle opere di Chopin è stato direttamente pubblicato dall’etichetta discografica

dell’Istituto Frederik Chopin di Varsavia.

Nel 2018 è stato nominato Giovane Ambasciatore Culturale della città di Guangzhou e ha accettato il

ruolo annuale di Artistic Tutor presso l’Università Sun-Yat-Sen. Due anni dopo, gli è stato offerto l’incarico

triennale di Consulente Musicale presso l’Università Cinese di Hong Kong, “Shenzhen”.

Da quando ha accettato i seguenti incarichi, Yang si è speso molto per migliorare e incoraggiare

l’educazione alla musica classica per i giovani in Cina, e ha offerto Masterclasses e Lezioni-Concerto ai

Conservatori di Xinghai, Harbin e Shangai, tra gli altri.

Nato a Chongqing e cresciuto a Toronto, Yang si è appena laureato presso l’Università di Harvard in

Economia, specificatamente in riferimento ai campi artistici. È attualmente Artist in Residence presso

l’Ingesund Piano Center di Arvika (Svezia) sotto la guida di Julia Mustonen-Dahlkvist e in passato è stato

studente dell’Accademia Pianistica Oberlin-Lago di Como. Tra i principali suoi mentori nel passato e nel

presente, Gabriela Montero, Eliso Virsaladze, Stephen Hough, Martha Argerich, Dang Thai Son, Mari

Kodama e James Anagnoson.

In parallelo alla sua attività di concertista, Yang è stato invitato nelle giurie di una dozzina di concorsi

internazionali, tra i quali Canada International Piano Competition, Nordic International Piano Competition,

Piano Island Festival Malaysia, Hong Kong International Music Festival, Steinway Canada Young Artists

Piano Competition.

Negli ultimi anni ha inoltre vinto borse di studio quali il Sylva Gelber Music Foundation Award, il Robert

Levin Prize in Musical Performance presso l’Università di Harvard, e l’Ingesund Piano Center Scholarship