Da 65 anni non manca di trascorrere parte della propria villeggiatura estiva ad Alassio, tra l’altro sempre ospite della «Residenza al mare», struttura alberghiera dell’Agoal Intesa Vacanze (ex Cariplo). Una fedeltà vacanziera che ad Adelaide Bergami, 95enne ex insegnante elementare di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, è stata riconosciuta ufficialmente dall’Amministrazione comunale di Alassio, con la consegna di una pergamena da parte del sindaco Marco Melgrati.

La cerimonia in questione si è svolta venerdì 9 giugno nello storico muncipio di piazza della Libertà, dove il primo cittadino alassino ha accolto con tutti gli onori la maestra bergamasca, alla quale è stato donato anche il libro «L’estate di Alassio: pagine di vita balneare dal 1870 al 1950».

Prima dell’immancabile foto di rito, l’architetto Marco Melgrati ha letto ad Adelaide Bergami la motivazione riportata nella pergamena, un ringraziamento «per avere da sempre scelto la nostra città come meta delle sue vacanze, ospite dal 1958 presso la Residenza al mare». Il sindaco di Alassio ha poi commentato: «Siamo orgogliosi di attestare che la signora Adelaide alla sua età e dalla fine degli anni cinquanta frequenta in salute ancora la nostra città, a dimostrazione di come abbia nel tempo di certo apprezzato anche i continui miglioramenti che hanno caratterizzato i servizi e l’accoglienza offerti. Vuol dire che l’aria di Alassio fa bene, non solo ai residenti ma anche ai turisti». Dello stesso avviso la maestra di Romano, che compirà 96 anni a ottobre: «È vero, nulla da eccepire, l’aria di Alassio porta sicuro giovamento alla salute – ha ammesso compiaciuta – ma mi consenta signor sindaco di evidenziare che anche la Bassa Bergamasca, dove sono nata, cresciuta e vivo, ha contribuito evidentemente al mio benessere».