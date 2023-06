Nei giorni scorsi gli studenti della classe 3^AA dell’Istituto Marconi si sono avvicinati alla storia del territorio tortonese attraverso la visita della mostra tenuta a Palazzo Guidobono: “Una Principessa a Tortona. Una piccola rinascenza tra conflitti e carestie” dedicata a Cristierna di Danimarca, signora di Tortona all’epoca del dominio spagnolo.

Sotto la guida capace di uno studioso di storia locale, gli studenti sono stati trasportati indietro nel tempo per conoscere non solo la vita avventurosa e principesca di Cristierna di Danimarca signora di Tortona, ma anche la vita quotidiana del popolo con suoi mestieri, la miseria della gente del contado a quei tempi; aspetti spesso ignorati dalla Storia ufficiale.

Una delle proposte più affascinanti della mostra è stata la ricostruzione della planimetria della città, tratta da una cartina seicentesca, si tratta di un modellino in polistirolo, ottimamente realizzato, in cui la cinta muraria, le tante torri, le chiese, il castello minaccioso e incombente e le proporzioni tra gli edifici sottostanti sorprendono il visitatore che si ingegna a capire cosa è rimasto e cosa è scomparso per sempre dal tessuto urbano.

Oltre alla ricostruzione, la mostra ha presentato numerosi reperti e documenti che illustrano la vita di corte, la vita politica ed economica della città nel Cinquecento. Gli studenti hanno così potuto ammirare ritratti, oggetti e mappe dell’epoca da cui emerge l’importanza che la figura di Cristierna di Danimarca ha avuto per lo sviluppo della città, grazie al suo governo è riuscita a controllare con autorità i militari spagnoli che occupavano il Forte, ha contribuito alla crescita economica di Tortona sostenendo l’arte e l’architettura e ha anche tanto aiutato la povera gente sempre in difficoltà tra guerre, eserciti di passaggio e pestilenze.

Noi studenti siamo contenti di aver vissuto questa opportunità preziosa per comprendere il passato e l’evoluzione della nostra città.

Francesco Radogna e Alessandro Dallocchio 3AA, Chimica dei materiali e biotecnologie