Presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, si è tenuta la conferenza SMART LOGISTICS – Soluzione elettroniche per la logistica 4,0 organizzata dall’istituto Marconi in collaborazione con STMicroelectronics e Autosped G, aziende leader nel settore tecnologico e dei trasporti.

In platea alcune poltrone erano riservate agli studenti del Marconi, Marco Bagnera, Riccardo Bonifazio, Gabriele Cuscunà, Alessio Fontana, Andrea La Rosa, Matteo Lou, Matteo Pizzolotto ed Emanuele Scarsi che proprio con STMicroelectronics lo scorso 22 maggio a Catania, hanno vinto il primo posto alla finale del concorso “Costruiamo il nostro futuro con ST32”.

L’incontro, destinato agli studenti delle classi 5AE, 5BE, 4AE, ABE, 4AM, 4AS, 3AM e del nuovo corso di studi Logistica e Trasporti 1AL, si è posto l’obiettivo di ragionare su un tema più che mai attuale: come rendere efficace il rapporto di collaborazione tra scuola e industria. Introduce la conferenza il Dirigente scolastico dell’istituto Marconi, Guido Rosso, segue poi l’intervento del Sindaco di Tortona Federico Chiodi per i saluti istituzionali, presenti in sala anche il Vicesindaco Fabio Morreale e l’Assessore all’Istruzione Marzia Damiani che ha sottolineato l’importanza del nuovo corso di studi Logistica e Trasporti, soprattutto in un territorio come quello del Tortonese, dove la logistica è fortemente presente e in costante sviluppo.

L’Ing. Barbara Agogliati, Fleet Remote Control Manager presso G&A Gruppo Gavio, si è occupata di illustrare quali sono le innovazioni che hanno coinvolto il settore del trasporto, le nuove tecnologie utilizzate e la transizione digitale.

Mentre l’Ing. Luisa Fracassini, Sustainability and Open Innovation Manager di STMicroelectronics, ha mostrato qual è il contributo dell’elettronica nella Logistica.

Terminati gli interventi sono seguite numerose domande da parte dei ragazzi che hanno dimostrato come gli argomenti trattati abbiamo suscitato grande interesse.