Nella tarda mattinata odierna il personale del Commissariato di P. S. di Sanremo, in servizio nei pressi del locale mercato settimanale, veniva avvicinato da un uomo straniero in forte stato di agitazione. Quest’ultimo riferiva che il figlio minore di soli tre anni era inavvertitamente rimasto chiuso all’interno della loro abitazione. L’uomo, visibilmente in preda al panico, manifestava il timore che il bambino potesse cadere dalla finestra dell’appartamento.

Gli operatori raggiungevano immediatamente l’appartamento: mentre un operatore monitorava la finestra dell’abitazione, per accertarsi che il bambino non vi si sporgesse, l’altro agente raggiungeva velocemente il terzo piano dello stabile ove era presente la madre del minore, anch’essa visibilmente scossa, che veniva invitata a mantenere calmo il bambino.

Solo dopo svariati tentativi l’agente riusciva ad aprire la porta dell’appartamento, liberando così il piccolo che si gettava immediatamente tra le braccia dell’agente che lo consegnava alla madre.

Accertato che, nonostante il grande spavento, sia il bambino che i suoi genitori erano in buono stato di salute e non necessitavano di intervento medico, gli operatori lasciavano la famiglia che li ringraziava per l’aiuto tempestivamente prestato.