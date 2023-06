FIAB Tortona, sezione Malabrocca della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, organizza per giovedì 22 giugno alle 19.30 al Med’s living food di corso Garibaldi, 29 a Tortona, un’apericena in Musica e Parole che ha tutti i presupposti di diventare una Festa della Bicicletta all’insegna del buon umore, della buona musica e ii buoni racconti “a pedali”.

Il 22 giugno ricorre il compleanno di Luigi Malabrocca, Maglia Nera del Giro d’Italia e del ciclismo. A lui è intitolata la Sezione Fiab di Tortona, che ogni anno gli dedica una giornata speciale in cui onorare la sua memoria e promuovere una modalità “lenta” di intendere il ciclismo, la bicicletta e, più in generale, l’approccio all’esistenza.

Ospite d’onore sarà Guido Foddis, fiera Maglia nera della Repubblica delle Biciclette, che sul palco allestito al Med’s, userà il pretesto di raccontare il suo libro “Il Giro a sbafo, l’incredibile scommessa della Maglia Rosa in bolletta” – edito da Ediciclo, per intrattenere il pubblico con musica e parole. Nel farlo sarà accompagnato dal polistrumentista Fabrizio Ofria e da Serena Malabrocca, nipote di Luigi e socia onoraria della sezione FIAB Tortonese. Durante lo spettacolo, statene certi, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena che caratterizzano ogni spettacolo di Guido Foddis.

Quella del 22 giugno alle 19.30 al Med’s di Tortona sarà una serata unica, in cui chi lo vorrà potrà ordinare il “Cocktail in borraccia”, un modo come un altro per sostenere le attività di FIAB Tortona e tornare a casa con la borraccia #SIAMOTUTTIMALABROCCA Summer Edition, un’edizione speciale della borraccia di Fiab Tortona sezione Malabrocca.

È possibile prenotare un tavolo per l’apericena #siamotuttimalabrocca telefonando al numero 0131 820179. Non perdetevi per niente al mondo la possibilità di assistere ad una serata speciale e di brindare agli “Ultimi” della strada.

La serata con Guido Foddis è stata realizzata grazie ad un crowdfunding al quale stanno partecipando tante attività commerciali e privati cittadini di Tortona e dintorni. Un ringraziamento particolare ai “main sponsor” Ebike Awareness, noleggio ebike e officina a Costa Vescovato, Eurofinass, l’assicuratore del territorio, filiale di Totona e al ristorante “Dal Baffo”, pizza e kebab in Tortona.