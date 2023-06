Tutti d’accordo, Expo Valli Impero e Maro è stato un successo. Non solo per presenze, espositori, visitatori – tantissimi turisti italiani e stranieri – e giro d’affari.

Il grande risultato della prima edizione dell’evento, fortemente voluto dal presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Enrico Lupi, è aver messo insieme gli otto comuni del comprensorio e creato una collaborazione e una sinergia indispensabili per valorizzare l’attrattività di un hinterland ricco di storia, cultura, tradizioni e borghi suggestivi.

In sostanza aver sottolineato l’importanza di lavorare assieme per far conoscere e divulgare quello che possiamo indicare come brand dell’entroterra ligure.

In quest’ottica Expo Valli Impero e Maro – evento organizzato da Azienda Speciale della Camera di Commercio, comune di Chiusavecchia – capofila del pool composto dai comuni di Borgomaro, Cesio, Caravonica, Pontedassio, Aurigo, Lucinasco e Chiusanico – ha incontrato il favore generale e messo a fuoco le problematiche evidenziate nell’ambito del convegno dell’Anci sulla green economy: significativo l’impegno dei sindaci ad accelerare i progetti sull’emergenza idrica ed energetica per non perdere i finanziamenti del Pnrr. Interessanti i laboratori dedicati al vino e alle antiche vie del sale. Apprezzato il Focus sul Pesce azzurro del mediterraneo.

L’Expo è stata una grande festa ricca di novità: accanto agli stand dei prodotti tipici, laboratori, musica, attrazioni per tutta la famiglia. Grande successo delle degustazioni proposte dalle varie Pro Loco, le performance proposte da Assaggia la Liguria e dal Teatro del Piccione e le serate di ballo liscio e latino americano. Ottima risposta anche per le escursioni a piedi e in e-bike.

<Con questa splendida Expo delle Valli Impero e Maro – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi – credo si siano superate tutte le più rosee aspettative: grandissimo successo di pubblico ma anche del business che gli espositori hanno realizzato. Tutti molto contenti a livello di enogastronomia: le Pro Loco degli otto comuni hanno esercitato la capacità di comunità trasmettendo il ricordo e la tradizione degli antichi sapori e i gusti di ogni paese. Un grandissimo lancio per la prossima edizione>.

<Un bilancio molto positivo per questa prima edizione –osserva il sindaco di Chiusavecchia Luca Vassallo – siamo molto soddisfatti, c’è stato un notevole afflusso di visitatori, gli espositori sono contenti per la notevole risposta da parte soprattutto di turisti italiani e stranieri. L’obiettivo dell’Expo è quello di rendere il nostro entroterra protagonista in campo turistico ed enogastronomico per sostenere l’economia delle Valli Impero e Maro. È stato un passo importante che ha ottenuto i risultati sperati. Sull’onda dell’entusiasmo, non ci resta che guardare alla prossima edizione dando a tutti l’appuntamento in Valle Impero e Maro per la prossima primavera> <A detta degli espositori e delle Pro Loco, comunque del settore della distribuzione – aggiunge il vice presidente e assessore regionale all’agricoltura e marketing territorialeAlessandro Piana – la manifestazione è andata molto bene. Grande affluenza di pubblico e soprattutto anche gli affari sono andati bene. Ritengo sia stata un’ottima intuizione quella di iniziare questa esperienza e spero sia anche ben augurante per la stagione olivicola in corso. Ci prepariamo per il prossimo anno>.