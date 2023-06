Un viaggio nella cultura e nella gastronomia locale sulle note del talentuoso duo Gullino- Troncarelli

Il 18 giugno, dal pomeriggio, negli spazi del Polo Culturale Diocesano di Tortona.

Cresce l’attesa per il secondo appuntamento con l’anteprima del Perosi Festival, dopo l’enorme successo registrato sabato 10 giugno all’Abbazia di Rivalta Scrivia. Il 18 giugno sarà l’occasione per immergersi nella bellezza del patrimonio culturale locale con un pomeriggio e sera interamente dedicati alla cultura e alla musica.

Con una formula già sperimentata con successo nella scorsa edizione, si ripropone l’evento negli spazi del cortile del Polo Culturale Diocesano di Tortona con- in aggiunta- la possibilità di gustare un apericena gratuito per tutti coloro che avranno prenotato la partecipazione al concerto.

A partire dalle 15.30, con i consueti orari di apertura, sarà possibile visitare le sale del Museo Diocesano per scoprirne i tesori custoditi. Alle 19.30, a coloro che avranno effettuato la prenotazione telefonica al numero 0131816609 (dalle 9 alle 12.30) o via mail a beniculturali@diocesitortona.it, sarà offerto un aperitivo caratterizzato dai prodotti tipi del territorio per valorizzarne anche la cultura gastronomica. Alle 21, nella suggestiva cornice del cortile del Seminario, inizierà il concerto di Letizia Gullino al violino e Luca Troncarelli al pianoforte, due giovani talenti che il Perosi Festival vuole promuovere nel solco dell’impegno alla valorizzazione dei giovani musicisti. In particolare, questo concerto gode della collaborazione con il progetto itinerante “I CONSERVATORI IN PIEMONTE“, a cura dell’Associazione TORET ARTIST Tre Sei Zero, che ha lo scopo di valorizzare le eccellenze musicali dei Conservatori di tutta Italia. “Una mission che sposa la nostra– ha spiegato Paolo Padrini, direttore artistico di Perosi Festival– che fin dalla prima edizione abbiamo avuto l’obiettivo di coinvolgere i giovani mettendoli al centro delle iniziative didattiche legate alla figura di Lorenzo Perosi, ma anche rendendoli protagonisti sul palcoscenico dando loro possibilità di muovere i primi passi nel mondo del lavoro artistico e musicale.“

Il Perosi Festival prosegue con orgoglio questo percorso, confermando la scelta di dare sempre più spazio ai giovani, anche con la prospettiva di poter tornare ad organizzare attività didattiche per le scuole del territorio in collaborazione con gli enti culturali tortonesi.

Il duo Gullino- Troncarelli, nonostante la giovane età dei componenti, vanta già una carriera brillante con la partecipazione ad importanti rassegne ed eventi musicali in tutta Italia. Il loro nome nel cartellone del Perosi Festival dà dunque un’ulteriore conferma della rilevanza che la rassegna tortonese sta guadagnando nel panorama nazionale.

L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dal Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona città della musica”, con il patrocinio della Provincia di Alessandria e con il supporto della Fondazione CR Torino, della Fondazione CR Alessandria, della Fondazione CR Tortona e di vari sponsor.

Si raccomanda la prenotazione sul sito www.lorenzoperosi.net che dà accesso al concerto e all’aperitivo musicale che lo precede.