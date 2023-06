Antea Edizioni di Angelo Giudici è lieta di annunciare al pubblico che venerdì 2 giugno alle ore 17.30 verrà presentato a Glori il libro E Mi Storie da un paese che resiste Glori, Valle Argentina di Veronica Testa e corredato dalle fotografie di Juliëtte van Eijsden.

E MI, lo dicono gli anziani, e non solo. È un’esclamazione, una congiunzione tra due pensieri, riempie un momento di silenzio, ispira quando si è in cerca di una cosa da dire. È anche il saluto prima di lasciarsi. Luciano vi aggiunge una leggera alzata di spalle.

In ogni terra ci sono spazi, visi, gesti che hanno bisogno di essere raccontati. Per me è una necessità. Nulla è immobile, ogni realtà muta e si adatta. Continuamente.

L’oggi tra un decennio sarà immensamente distante. A questo serve la memoria, a tramandare.

Le parole e le fotografie sono i supporti che abbiamo fatto nostri. Sono scorci, li abbiamo eletti, e così impressi nel tempo. Quando riesco a concentrare tutti i sensi nella quotidianità che mi circonda, ne viene fuori l’essenza più profonda. Quando lo sguardo sfiora la vita degli altri e la racconta, trasforma il momento in un eterno. Rallentando il passo si avvertono suoni segreti.

È intromettersi per mettere in luce, per portare in alto. Si può racchiudere un paese dentro a pagine di carta? Questo lavoro è un bisogno. Arrivare a sentire dentro la pelle ed impregnarmi di quel che è stato, di quell’unione armonica della specie umana che ora non trovo più. E che qui invece esiste forte.

Condurrà la presentazione il Dr. Gianluca Ozenda, Assessore alla Cultura del Comune di Molini di Triora.

L’incontro letterario si terrà al termine della camminata storica del 2 giugno organizzata alla riscoperta di tradizioni e aneddoti della Valle Argentina.