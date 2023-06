Oggi pomeriggio, giovedì 1° giugno si è svolta in Comune la prima riunione per costituire la nuova Consulta Comunale dei Giovani alla quale hanno partecipato diversi rappresentanti degli istituti superiori cittadini, i ragazzi de Servizio Civile, accolti dal Sindaco Federico Chiodi, dall’Assessore Marzia Damiani, da alcuni Consiglieri Comunali far cui il Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo, Filippo Fava presidente della Commissione Politiche Giovanili, Marcella Graziano, Giovanni Castagnello e Nicoló Castellini.

Nelle prossime settimane sarà pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le autocandidature fra i ragazzi e le ragazze che vorranno far parte della Consulta.