Cosa c’è di più romantico che vedere le stelle e la luna sotto il cielo d’estate con un calice di buon vino in mano?

È quello che faremo sabato 1 luglio, in collaborazione con l’associazione “Incontri DiVini” di Tortona, che curerà un piccolo rinfresco nel nostro

piazzale esterno prima della conferenza “Il cielo d’estate e le sue meraviglie”.

La serata inizia a partire dalle ore 19:00, e la quota di partecipazione è di 10€ per i soci dell’Osservatorio, 15€ per i non soci.

Per info e prenotazioni contattateci al nostro indirizzo email info@astroambiente.org

Osservatorio di Casasco