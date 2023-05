Stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, musica e animazione per famiglie. L’evento organizzato da Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio, comune di Chiusavecchia, capofila del pool dei borghi del comprensorio (Borgomaro, Cesio, Caravonica, Pontedassio, Aurigo, Lucinasco, Chiusanico) in collaborazione con “Espansione” di Paola Savella e col patrocinio di Regione Liguria, Anci Liguria e Provincia di Imperia. Imperdibile il ricco programma di escursioni

Una novità assoluta per quanti hanno voglia di trascorrere un weekend all’insegna di spensieratezza, divertimento, musica, svago, escursioni e buon cibo. Dal 2 al 4 giugno l’appuntamento per turisti e residenti è a Chiusavecchia e nei caratteristici borghi che costellano le valli Impero e Maro. Un territorio suggestivo ricco di storia, cultura, tradizioni ed eccellenze dell’enogastronomia locale. L’iniziativa è organizzata da Azienda Speciale “Riviere di Liguria” della Camera di Commercio con il comune di Chiusavecchia, capofila del progetto assieme ai borghi di Borgomaro, Cesio, Caravonica, Pontedassio, Aurigo, Lucinasco, Chiusanico con il patrocinio di Regione Liguria, ANCI Liguria e Provincia di Imperia. L’inaugurazione è fissata alle ore 12,30 a Chiusavecchia in piazza Caduti.

“EXPOVALLIIMPERO&MARO” offrirà una grande vetrina delle eccellenze del territorio: oltre alla parte espositiva con gli stand delle aziende agroalimentari e artigianali della valle nel cuore di Chiusavecchia, non mancheranno: degustazioni, laboratori di cucina, presentazioni, visite guidate in aziende e musei, e tante attività outdoor. Oltre agli assaggi dei prodotti tipici, nei ristoranti della vallata sarà possibile gustare le specialità della tradizione ligure. Il lavoro di squadra e la collaborazione dei borghi delle valli tra le altre cose, metterà in tavola all’EXPO le specialità locali grazie alla presenza delle Pro Loco: Bestagno con rostelle, cundiun e panino alla contadina; Conio con lo “zemin” con i fagioli di Conio e croccante; Lucinasco con le “Buje”; Borgomaro con salsiccia e coniglio; Pontedassio con la cima alla genovese; Villa Guardia con vitello tonnato e crostata. Spazio anche a musica, danze e animazione per famiglie. Focus particolari riguarderanno l’olio extravergine di oliva taggiasca, il vino, il pesto e il pesce azzurro. Ed ancora la valorizzazione delle eccellenze locali sarà oggetto di performance teatrali e di uno spettacolo.

<L’esperienza consolidata negli anni scorsi – sottolinea Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Imperia La Spezia Savona – dimostra che gli EXPO rappresentano un evento attrattivo dal punto di vista turistico ed enogastronomico, importante per promuovere le imprese del territorio e per il rilancio economico. Con l’EXPO della Valle Impero e del Maro proseguiamo su questa strada. L’evento piace, attira visitatori in grande numero – in particolare gli stranieri che privilegiano una filosofia di viaggio “slow”, un turismo sostenibile, legato ai borghi, ai prodotti, alla cucina tipica e a un turismo innovativo e ricco di esperienze>.

<La scelta strategica della Regione Liguria – spiega il vice presidente con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – è quella di supportare e promuovere Expo Valli Impero e Maro, una novità assoluta nel calendario della promozione turistica dell’Azienda Speciale della CCIAA, concentrandosi sulle eccellenze sinonimo di qualità, genuinità, sicurezza e provenienza. In piena sintonia con le azioni dell’Assessorato, questa manifestazione mira a far conoscere ancora di più la nostra realtà produttiva.

Agricoltura, cultura, artigianato ed enogastronomia si intrecciano, rimettendo al centro l’uomo e le tradizioni che ci hanno permesso di conservare la nostra biodiversità, anche a tavola. Ringrazio pertanto gli organizzatori e tutti coloro che hanno lavorato a questa importante iniziativa, ma soprattutto le nostre aziende agricole e di trasformazione, senza cui non sarebbe stato possibile realizzarla. Il loro lavoro incarna quell’agricoltura dinamica che non solo rappresenta una fetta importante dell’economia, ma che identifica nell’immaginario collettivo la Liguria all’estero con prodotti simbolo. La partecipazione tra gli altri di Assaggia La Liguria, dei Consorzi con le DOP, di Enoteca Regionale, le escursioni, le visite in azienda, gli eventi in e-bike, la valorizzazione del pescato sono solo alcuni degli ingredienti di una vera e propria festa che prelude all’estate , pensata per viaggiatori e per famiglie, che fa riscoprire i diversi profili delle Valli Impero e del Maro. Perché il nostro entroterra è il lasciapassare per la Liguria autentica, sempre più apprezzato da italiani e stranieri>.

<L’Expo – aggiunge il sindaco di Chiusavecchia Luca Vassallo – oltre a far conoscere le bellezze del territorio, racconta la storia, le tradizioni e le peculiarità delle nostre valli e accompagna il visitatore alla scoperta del “saper fare”, dell’accoglienza dei nostri paesi. Il trend di presenze è in crescita e sicuramente l’iniziativa di questa nuova manifestazione portata avanti e realizzata dalla Azienda Speciale della Camera di Commercio e dal comune di Chiusavecchia non potrà che dare ottimi risultati e nuovo impulso alla crescita e allo sviluppo economico delle imprese del territorio. Importante anche la nuova offerta turistica fornita dai paesi delle nostre valli, un mondo tutto da scoprire>.