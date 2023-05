Al Teatro Civico di Tortona venerdì 19 maggio alle ore 21.15, dopo tre anni di pausa dalla pandemia, tornerà in scena la compagnia teatrale tortonese Gli Arte-Fatti guidata da Emiliana Illiani. Il nuovo allestimento porterà in scena il dramma giocoso “Il fantasma di Canterville”, liberamente tratto dal celebre racconto di Oscar Wilde, nel quale una moderna famiglia americana, appena trasferitasi in un antico castello della campagna inglese, dovrà fare i conti con un misterioso quanto eccentrico fantasma che da secoli lo infesta. Una commedia brillante che si trasforma presto in una grottesca peripezia fra vecchio e nuovo, arte e pacchianeria, tradizioni e mondo in continua trasformazione.

Lo spettacolo patrocinato dal Comune di Tortona è a beneficenza di “Exago Le voci dell’autismo” Onlus, associazione di Paderna che da più di dieci anni segue e sostiene le persone autistiche in provincia di Alessandria. Biglietto intero 10 euro, per gli under 16 biglietti 5 euro. Per informazioni e prevendita disponibile dal 9 maggio: biglietteria Teatro Civico (via Ammiraglio Mirabello 3, dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 19; tel. 0131 864488).