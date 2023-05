Sabato 6 maggio 2023 ore 20,30 presso il Teatro Civico di Tortona si tiene una serata di intrattenimento dal titolo PRENDIMI PER MANO IO MI AFFIDO, organizzato dai Lions ed in particolare dai seguenti Club del nostro territorio:

Lions Club Valli Curone e Grue

Lions Club Tortona Duomo

Lions Club Tortona Castello

Lions Club Host

Il tema della serata è l’AFFIDO, un istituto con un rilievo sociale importante e prezioso che si propone di dare sollievo a minori che si trovano in una temporanea condizione di disagio per l’inadeguatezza delle famiglie biologiche.

Il ricavato della serata è destinato al PICCOLO COTTOLENGO DI TORTONA.

Il Comune di Tortona ed il CISA (Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale) hanno conferito il loro patrocinio, in riconoscimento del rilievo sociale del tema trattato.

Anche la Polisportiva ha mostrato il suo apprezzamento e sarà presente per offrire una borsa di “studio sportivo” destinata ad un minore in affidamento.

Il programma della serata prevede l’esibizione del coro di voci bianche dell’Accademia civica Lorenzo Perosi con la voce di Alessandro Alù e del corpo di ballo Danzarte di Tortona. I musicisti Luca Torciani, Mariagrazia Guerra e Silvio Verri si esibiranno in un repertorio classico con brani di grande impatto. Il maestro Gian Maria Franzin che ha curato la direzione artistica ha voluto creare un programma adatto a tutte le età, coinvolgente per i più piccoli e ricco di suggestioni per gli adulti.

La serata si propone di dare risalto al tema dell’AFFIDO, facendolo conoscere alla cittadinanza, con l’obiettivo non secondario di trovare risorse e volontari per sempre più collocazioni sicure per i minori in temporanea difficoltà.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare Mariella 3383755297 e Nicoletta 3479347080)